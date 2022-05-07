Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre bazı illerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, hangi illerde kar yağacak?

Hangi illerde kar yağacak? Pazar günü hava nasıl olacak 8 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Bartın çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Malatya merkez hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak; güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı