Son Dakika hava durumu uyarısı olarak Meteoroloji tarafından İstanbul’un da dahil olduğu 23 il için uyarı yapıldı. Peki hangi illerde havalar soğuyacak? Ne zaman kar yağacak? İstanbul’a hangi gün kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son tahminlerine göre, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminine göre ise İstanbul için Çarşamba ve Perşembe günlerinde karla karışık yağmur yağması öngörüldü.

23 il için uyarı!

Meteoroloji'nin uyarı haritası; Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Isparta, Kütahya, Niğde, Rize, Uşak, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Aksaray ve Karaman için turuncu kodlu uyarı verildi.