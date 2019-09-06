Hangi ilde TOKİ satışları var?

Hangi ilde TOKİ satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sorusu TOKİ’den konut almak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Peki TOKİ nerelere ev yapıyor? TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ satışları hangi illerde var?

TOKİ satışları Türkiye’nin pek çok yerinde mevcuttur. TOKİ’nin hangi ilde konut yaptığını öğrenmek için kurumun internet sitesi üzerinden ‘Satış ve Duyurular” katagorisi üzerinden kurumun konut satışının olduğu iller görülmekte.