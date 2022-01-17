Hangi ilde nerede okullar tatil? Gümüşhane, Karabük, Sinop, Hakkari, Şırnak, Van ve Tokat okullar tatil mi?

Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Meteoroloji'nin son dakika hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da yarın karla karışık çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından bazı illerde okullar tatil edildi. Dün akşam saatlerinde bazı illerin Valilikleri peş peşe son dakika okul tatil bilgisi verdi. Tüm yurtta etkili olan kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son dakika uyarılarının ardından etkili olan kar yağışların devam ettiği illerde Valilikler kar tatili açıklaması yaptı. Peki yarın hangi illerde okullar tatil? 18 Ocak 2022! İşte okullar tatil olduğu yerler:

Hakkari'de okullar tatil mi?

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hakkari Valiliği sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.

Sinop’ta okul tatil mi?



Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalıeğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Karabük’te okullar bugün tatil mi?



Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane’de okul tatili var mı?

Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Beytüşşebap ve Uludere'de okullar tatil mi?

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Van Gevaş ve Özalp'ta okullar tatil mi?

Van'ın Gevaş ve Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.

Almus'ta okullar tatil mi?

Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Bu illerde yarın okullar tatil olup olmayacağına ilişin henüz valilikler tarafından açıklama yapılmadı.