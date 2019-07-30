Hangi hastalığa hangi departman bakıyor?
Tıp bilimi her geçen gün çığır açan buluşlara imza atmakta. Her buluş ise kendi alanında uzmanlığın kapısını aralamakta.30 Temmuz 2019 Salı 18:11
Günümüz dünyasında basit bir boğaz ağrısından, en ince cerrahi müdahalelere kadar her bir hastalığın ayrı bir mütehassısı var. Özellikle internet üzerinden randevu alırken, hangi hastalığa hangi bölümün baktığını tam bilmememiz nedeniyle istenmeyen karışıklıklar meydana gelebiliyor. Bu yazımızda, hangi hastalığa hangi departmanın baktığını ele alacağız.
- DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)
Ağrı, Akdeniz Anemisi, Alerji, Anemi, Baş Dönmesi, Şeker, Diabet, Gastrit, Guatr, Hemofili, Hepatit, İshal, Kabızlık, Kalınbağırsak, Kanser, Karaciğer Kanseri, Kist, Lösemi, Şişmanlık, Obezite, Romatizma, Sindirim Sistemi, Terleme, Ülser
- KADIN HASTALIKLARI (JİNEKOLOJİ)
Kadın, Aybaşı, Adet, Rahim kanseri, Bel soğukluğu, Meme kanseri, Menapoz, Frengi, Düşük, Anne Sütü, Doğum, Gebelik, Hamilelik.
- ÇOCUK HASTALIKLARI
Çocuk, Akdeniz Anemisi - Talasemi, Alerji, Apandisit, Astım, Ateş, Boğmaca, Bronşit, Çocuk felci, Egzama, Ergenlik, Havale (Nöbet), İdrar kaçırma, Kabakulak, Kızamık, Lösemi, Nezle, Öksürük, Zatürre, Pnömoni
- KULAK BURUN BOĞAZ (KBB)
Anjin, Bademcik iltihabı, Boğaz ağrısı, Burun, Farenjit, Gırtlak, Horlama, Kulak iltihabı, Saman nezlesi, Sinüzit, Tükürük Bezi, Uçuk, Vertigo, Baş dönmesi
- KALP DAMAR
Kalp, Damar, Aort, Damar sertliği, Hipertansiyon, Yüksek tansiyon, Hipotansiyon, Düşük tansiyon, Kalp krizi, Kalp yetmezliği, Taşikardi, Çarpıntı
- ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Enfeksiyon, Bağışıklık, İmmünite, Dizanteri, Çiçek hastalığına, Kuşpalazı, Difteri, Grip, Sarılık, İshal, Kabakulak, Kuduz, Mantar, Şarbon, Tenya, Tifo, Tetanoz, Uyuz, Veba, Zona
- CERRAHİ
Apandisit, Fıtık, Gangren, Basur, Hemoroid, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Karaciğer, Mide, Safra kesesi
- NÖROLOJİ
Ağrı, Alzheimer, Baş ağrısı, Fıtık, Beyin, İnme, Felç, Nevralji, Menenjit, Migren, Parkinson, Sinir Sistemi, Vertigo, Baş dönmesine
- DERMATOLOJİ (DERİ HASTALIKLARI)
Akne, Bel soğukluğu, Deri kanseri, Egzama, Mantar, Nasır, Saç dökülmesi, Sedef Hastalığı, Psoriasis, Siğil, Sivilce, Uçuk, Uyuz, Vitiligo, Zona Hastalığına
- ORTOPEDİ
Artrit Ayak bileği Bacak Bel Boyun Fıtık ağrısına Kalça ağrılarına, Kas Kemik Kırıklar Omurga Omuz Romatizma Siyatik Topuk.
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