Hangi hastalığa hangi departman bakıyor?

Günümüz dünyasında basit bir boğaz ağrısından, en ince cerrahi müdahalelere kadar her bir hastalığın ayrı bir mütehassısı var. Özellikle internet üzerinden randevu alırken, hangi hastalığa hangi bölümün baktığını tam bilmememiz nedeniyle istenmeyen karışıklıklar meydana gelebiliyor. Bu yazımızda, hangi hastalığa hangi departmanın baktığını ele alacağız.

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

Ağrı, Akdeniz Anemisi, Alerji, Anemi, Baş Dönmesi, Şeker, Diabet, Gastrit, Guatr, Hemofili, Hepatit, İshal, Kabızlık, Kalınbağırsak, Kanser, Karaciğer Kanseri, Kist, Lösemi, Şişmanlık, Obezite, Romatizma, Sindirim Sistemi, Terleme, Ülser

KADIN HASTALIKLARI (JİNEKOLOJİ)

Kadın, Aybaşı, Adet, Rahim kanseri, Bel soğukluğu, Meme kanseri, Menapoz, Frengi, Düşük, Anne Sütü, Doğum, Gebelik, Hamilelik.

ÇOCUK HASTALIKLARI

Çocuk, Akdeniz Anemisi - Talasemi, Alerji, Apandisit, Astım, Ateş, Boğmaca, Bronşit, Çocuk felci, Egzama, Ergenlik, Havale (Nöbet), İdrar kaçırma, Kabakulak, Kızamık, Lösemi, Nezle, Öksürük, Zatürre, Pnömoni

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB)

Anjin, Bademcik iltihabı, Boğaz ağrısı, Burun, Farenjit, Gırtlak, Horlama, Kulak iltihabı, Saman nezlesi, Sinüzit, Tükürük Bezi, Uçuk, Vertigo, Baş dönmesi

KALP DAMAR

Kalp, Damar, Aort, Damar sertliği, Hipertansiyon, Yüksek tansiyon, Hipotansiyon, Düşük tansiyon, Kalp krizi, Kalp yetmezliği, Taşikardi, Çarpıntı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon, Bağışıklık, İmmünite, Dizanteri, Çiçek hastalığına, Kuşpalazı, Difteri, Grip, Sarılık, İshal, Kabakulak, Kuduz, Mantar, Şarbon, Tenya, Tifo, Tetanoz, Uyuz, Veba, Zona

CERRAHİ

Apandisit, Fıtık, Gangren, Basur, Hemoroid, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Karaciğer, Mide, Safra kesesi

NÖROLOJİ

Ağrı, Alzheimer, Baş ağrısı, Fıtık, Beyin, İnme, Felç, Nevralji, Menenjit, Migren, Parkinson, Sinir Sistemi, Vertigo, Baş dönmesine

DERMATOLOJİ (DERİ HASTALIKLARI)

Akne, Bel soğukluğu, Deri kanseri, Egzama, Mantar, Nasır, Saç dökülmesi, Sedef Hastalığı, Psoriasis, Siğil, Sivilce, Uçuk, Uyuz, Vitiligo, Zona Hastalığına

ORTOPEDİ

Artrit Ayak bileği Bacak Bel Boyun Fıtık ağrısına Kalça ağrılarına, Kas Kemik Kırıklar Omurga Omuz Romatizma Siyatik Topuk.