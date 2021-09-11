Hangi generalin rütbesi söküldü? Rütbeleri sökülen generaller kimler?
28 Şubat’ta seçilmiş iktidara ve mütedeyyin kesimlere yapmadıkları zulmü kalmayan dönemin generalleri, devletin gücünü kullanarak Müslümanlara bin bir türlü eziyet etti. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat zulmü ellerinde patladı. Adalet yerini buldu ve 28 Şubat darbeci generallar yargı önüne çıktı ve hesap verdi. Peki hangi generalin rütbesi söküldü? Rütbeleri sökülen generaller kimler?
Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.
Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.
Rütbeleri sökülen generaller kimler?
Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü. Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.