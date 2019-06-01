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Hangi benler zararlıdır?

Hangi benler zararlıdır? Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "ben" taramasının önemine değinerek, "Taramalarda çirkin ördek yavrusunu arıyoruz. 'Çirkin ördek yavrusu' dediğimiz benler, diğerlerine göre renkleri koyu düzensiz, hızlı büyüyen, simetrik olmayan benlerdir." dedi. İşte ayrıntılar...

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:07
Hangi benler zararlıdır?

Hangi benler zararlıdır? Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "ben" taramasının önemine değinerek, "Taramalarda çirkin ördek yavrusunu arıyoruz. 'Çirkin ördek yavrusu' dediğimiz benler, diğerlerine göre renkleri koyu düzensiz, hızlı büyüyen, simetrik olmayan benlerdir." dedi. İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Çalıkoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ücretsiz ben taramasında yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, 22 ilde ve 36 merkezde vatandaşların ücretsiz ben taramasından yararlanabileceğini söyledi.

Vücudun herhangi bir yerinde şekil değiştiren, aniden büyüyen ve rengi koyulaşan benlerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Çalıkoğlu, bu tarz değişikliklerin "melanom" adı verilen cilt kanserine dönüşme riskinin olduğunu söyledi.

Taramalara yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Çalıkoğlu, "Taramalarda çirkin ördek yavrusunu arıyoruz. 'Çirkin ördek yavrusu' dediğimiz benler diğerlerine göre renkleri koyu düzensiz, hızlı büyüyen, simetrik olmayan benlerdir. Özel cihazlar kullanarak dört eksende bu benlere bakıyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, ciltte herhangi bir değişiklik görülmesi durumunda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğine dikkati çekerek, "Vücudumuzdaki benler konusunda daha hassas davranmalıyız. Bu tür bir benle karşılaştığımızda kesinlikle yakma, kesme ya da bir komşunun önerisiyle herhangi bir şey sürmek, asit uygulatmak gibi yöntemlerden kesinlikle kaçınarak bir dermatoloji uzmanına başvurmamız gerekir." dedi.

Taramalar esnasında cilt kanseri tanısı alan bir hastanın da olduğunu anlatan Çalıkoğlu, bu tür durumlarda da hemen o bölgedeki benin, cerrahi olarak alındığını daha sonra da radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına geçildiğini söyledi.

"Güneş yanıklarına dikkat"

Prof. Dr. Çalıkoğlu, her kanserde olduğu gibi cilt kanserlerinde de erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Tüm dünyadaki kanserlerin üçte birinin deri kanseri olmasına rağmen hastaların doktora başvurmaları çok geç oluyor. Bu durumda da teşhis geç oluyor. Farkındalık kampanyalarını ve taramalarını da bu yüzden yapıyoruz. Tüm dermatoloji kliniklerinde ben takibi ve ben taraması kolaylıkla yapılabilir" dedi.

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:07
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