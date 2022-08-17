Hangi baharat nasıl saklanır? Baharatlar nasıl saklanmalı?

Baharatlar nasıl saklanmalı?

Pul biber, kimyon, karabiber, çörek otu, rezene, zencefil, kekik, safran… Baharat isimleri saymakla bitmez. Lezzetli yemeklerin olmazsa olmazı baharatların tazeliğini koruyabilmesi için en doğru şekilde korunması gerekir.

Her bozulan gıda ve gıda ürünleri gibi baharatlarda bozulur. Nemden ve yüksek ısıdan etkilenen baharatlarda böceklenme olur. Isı ile bozulma hemen olabileceği gibi serin bir ortam olmasına rağmen, iyi muhafaza edilmemiş kaplarda bekleyen baharatlarda da bozulma meydana gelebilir.

Çoğumuzun yaptığı hatalardan biri de kolay erişilebilir olması için baharatları, fırın üstü ya da ocak yanı gibi sıcaklığın sürekli artıp azaldığı yerlerde saklamaktır. Burada nem, sıcaklık ve ışığa maruz kalan baharatlar tadını çok çabuk kaybeder.

İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu’nun baharatların saklama koşulları hakkında çok önemli önerileri;

• Hava almayacak şekilde kapanabilen özel kaplarda muhafaza edilmesi önemli.

• Cam kavanoz yerine seramik gibi, ışığı geçirmeyen malzemelerden hazırlanmış kavanozları tercih etmek daha sağlıklı.

• Buzdolabı, fırın, ocak yanı gibi ısı değişkenliği olan yerler baharatlar için iyi değil. Bu alanlardan uzak tutulmalı.

• Baharatlar, yemek buharından etkilenmemeli. Baharatı yemeğe eklerken, bulunduğu kapı tencereye yaklaştırmak yerine içinden kaşıkla kullanacağımız kadar almak gerekir.

• Biberiye, kekik, nane gibi baharatları taze değerlendirmek için yağ küplerine dizerek, üzerlerini zeytinyağı ile doldurup buzlukta saklamak yeterli.

• Baharatlarınız kısa sürede bozuluyorsa, muhtemelen ortamda sıcaklık değişimi sorunu vardır. Bu durumda alınacak en etkili yöntem, baharatları buzdolabına kaldırmaktır. Pul biber, toz kırmızı biber, köri gibi sıcaktan çok etkilenen baharatlar buzdolabında saklanmalıdır.

• Toz halinde satın alınan baharatların hızlı bozulma riskine karşı; mümkünse taneli ya da yapraklı alıp evde, kullanacağınız kadar öğütmek daha doğru.

• Son olarak, baharatlarınızı kavanoza/buzdolabına kaldırdığınız tarihi not edip bir yıldan fazla kullanmamalısınız.