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Sağlık Hangi aşı Mu varyantına karşı etkili? Aşılar Mu varyantına karşı koruyucu mu?
Sağlık

Hangi aşı Mu varyantına karşı etkili? Aşılar Mu varyantına karşı koruyucu mu?

Aşı olan Mu varyantını ağır mı geçirir? Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Güney Amerika ve Avrupa'da görülen Mu varyantı ülkemizde de iki kişide tespit edildi. Koronavirüs aşısı olanlar ise aşının mu varyantına karşı koruyucu olup olmadığını araştırıyor. Peki, mu varyantı aşılı olanları hasta eder mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 13:39:00 -
Hangi aşı Mu varyantına karşı etkili? Aşılar Mu varyantına karşı koruyucu mu?

Koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya yeni varyantlar çıkıyor. Beta, delta, delta plus derken şimdi de Mu varyantı ortaya çıktı. Söz konusu varyant ülkemizde iki kişide görüldü. Peki, korona aşıları Mu varyantına karşı etkili mi?

Hangi aşı Mu varyantına karşı etkili? Aşılar Mu varyantına karşı koruyucu mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19'un Türkiye'de de görülen Mu varyantı ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlar önemli olsalar da yakından izlendikleri için tedirginliğe gerek olmadığını belirterek, tam doz aşılanma ve bireysel tedbirlere uyumun varyantların oluşumunu engelleyeceğini vurguladı.

Prof. Dr. İsmail Balık, “Türkiye'de iki kişide tespit edilen Mu varyantı açısından panik olacak bir durum görünmüyor. Bundan sonra ortaya çıkan, çıkabilecek yeni varyantlar önemli olsalar da salgının başındaki kadar tedirgin olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bilim dünyası bu varyantları yakından izliyor” dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık, “Fakat salgında yeni varyantların ve dalgaların engellenebilmesi için tam doz aşılanmamız, maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uymamız gerekiyor. Vaka sayılarının artışı, yeni varyantların ortaya çıkışını tetikliyor. Aşı bunun engellenmesindeki en güçlü silah” diye konuştu.

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