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Medya Hande Sarıoğlu ve Ahmet Hakan arasındaki 'şebek' atışmasında yeni perde
Medya

Hande Sarıoğlu ve Ahmet Hakan arasındaki 'şebek' atışmasında yeni perde

Dans ettiği görüntülerini sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle kovulan Hande Sarıoğlu ile Ahmet hakan arasındaki söz düellosu yeni bir boyut kazandı. Sarıoğlu, ‘kendisine "Story şebeği" diyen Ahmet Hakan'a "Beni o ortamda oryantal yaparken görseydi dans eder, ağzının suyu akardı" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 13:15:00 -

Skandal dans görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle kovulan Hande Sarıoğlu adlı sunucu ile Ahmet Hakan arasındaki ‘şebek’ düellosu yeni bir boyut kazandı.

‘Şebek’ kavgası büyüdü

Bir Youtube kanlına katılan Sarıoğlu, kendisine ‘Story şebeği’ diyen Ahmet Hakan’a cevap vererek, "Ben Ahmet Hakan'ın kaleminde daha adamım. O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi oldu. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz. Ülkeni gündemine yön veren programlar yapıyorsun kalkmışsın evinde arkadaşlarıyla dans eden birine bunları yazabiliyorsun. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla beni yargılıyorsun. O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans eder el şaklatırdı ağzının suyu aka aka. Gündem yaratmaya çalıştı ama bakış açısı çok yanlıştı. O yüzden gerekli cevabı aldı ve sustu" cevabını verdi.

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