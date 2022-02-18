Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü

Megastar Tarkan, akşam saatleriden YouTube'da yayınladığı yeni teklisi "Geççek" sosyal medyaya damga vurdu. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" ifadeleri nedeniyle politik mesaj verdiği söylenen şarkıyı birçok isim de paylaştı.

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü gazeteci Hande Fırat da Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili atılan tweetleri canlı yayında okudu. Ancak bir anlık dikkatsizliği dalga konusu olmasına sebebiyet verdi.

Sahte hesaptan atıldı

Fırat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adına açılmış sahte bir hesaptan yapılan paylaşımı canlı yayında seyircilere aktardı. Durumu fark etmeyen Fırat program devam ederken bu hata seyircilerin gözünden kaçmadı. Fırat'ın yaptığı yayın kazası sosyal medyanın diline düştü.

İşte Hande Fırat'ın yanlışlıkla okuduğu tweet;