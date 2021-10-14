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Medya Hande Fırat ölümden döndü: Bizi Allah korudu!
Medya

Hande Fırat ölümden döndü: Bizi Allah korudu!

CNN Türk'teki Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat, içinde eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün de bulunduğu araçla kaza geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 18:35:00 - 2021-10-14 18:43:34
Hande Fırat ölümden döndü: Bizi Allah korudu!

Ankara-İstanbul yolunda bir tırdan kopan tekerlek, Hande Fırat'ın aracına çarptı. Büyük hasar alan araçta Hande Fırat, eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu öğrenildi. Kazada hiç kimse yara almadan kurtuldu.

CNN Türk'teki Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat, Ankara- İstanbul yolunda ciddi bir kaza geçirdi.

Araç ağır hasar gördü

Medyaradar'ın haberine göre; otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.

Sağlık durumları iyi

Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"Allah korudu"

Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.

 

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