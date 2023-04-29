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Yerel Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 16:42:00 -
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yurdun her noktasında uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda tüm gümrüklü yer ve sahalarda risk analizi ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan analiz ve kontrol çalışmaları neticesinde bir tır aracı riskli olarak değerlendirildi ve x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinde tırın çekici bölümünde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Arama hangarına sevk edilen tırın şüpheli yoğunluk görülen bölgelerine, narkotik dedektör köpeği tarafından da tepki verildi. Tırın çekici bölümünde bulunan ön, arka ve yan döşeme iç kısımlarına gizlenmiş vaziyette vakumlu poşetler olduğunu tespit eden Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Bu noktalarda gerçekleştirilen aramalar sonucu 99 paket içinde toplam ağırlığı 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya ve tıra el konurken araç sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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