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Spor Hamsik için çılgın teklif!
Spor

Hamsik için çılgın teklif!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik için devre arasında astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 12:19:00 -
Hamsik için çılgın teklif!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik için devre arasında astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı. 

Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çaldı.

4 milyon Euro'luk teklif

Akşam'ın haberine göre; 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililere 4 milyon Euro öneren Arap ekibi, Fırtına'dan ret yedi.

Camianın yıllardır beklediği şampiyonluğa bu denli yaklaşmışken hata yapmak istemeyen Trabzonspor, taraftarların sevgilisi olan Hamsik için gelen müthiş teklife anında olumsuz cevap verdi.

Hamsik'in Trabzonspor karnesi

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkan Marek Hamsik 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Slovak süper starın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

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