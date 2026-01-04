  • İSTANBUL
Hamsi ve istavritin fiyatını gören tezgahlara koştu
Gündem

Hamsi ve istavritin fiyatını gören tezgahlara koştu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hamsi ve istavritin fiyatını gören tezgahlara koştu

Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit kilogramı 100 liradan satışa sunulan Trabzon’da halk balıkçılara akın etti. Balıkçılar, mevsim koşulları nedeniyle avcılığın zorlaştığını belirterek “Hamsi hala çok satılıyor ama istavrite de çok rağbet var” dediler.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit, kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor. Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, somon, çipura ve levrek gibi balık türleri yer alıyor.

Ortalama kilogram fiyatlarına göre, hamsi ve istavrit 100, tirsi 300, somon 350, mezgit, çipura ve levrek ise 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Kadir Pınar, istavritin artık bol miktarda avlandığını, tezgahlarda en çok bulunan balıkların başında da istavritin geldiğini belirterek "Hamsiye 'elveda', istavrite 'hoş geldin' diyebiliriz. Hamsi hala çok satılıyor ama daha çok istavrite rağbet var" dedi.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu ise havaların soğumasının avcılığı da etkilediğine değinerek, "Deniz şartları şu an hamsi için uygun değil. Yerine istavrit, somon ve kültür balıkları tezgahları şenlendirmeye devam ediyor. İnşallah daha verimli günlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

