Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi malzemeleri

Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte hamsi tava da sofralarda yerini almaya başladı. İçerdiği Omega-3 ile kalp damar dostu olan hamsinin en sevilen hallerinden biri olan hamsi tava, her ne kadar Karadeniz’e özgü bir lezzet olarak görülse de ülkemizin dört bir yanında yapılıp severek tüketiliyor. Peki, hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, adım adım hamsi tava tarifi…

Malzemeler

1 kilogram hamsi

1-2 su bardağı mısır unu ya da un

Tuz

Sıvı yağ

Hamsi tava nasıl yapılır?

Hamsileri kafalarını kopararak, kılçıklarını çıkartmadan temizleyin. Bol su ile yıkayın ve kevgirde birkaç dakika süzülmeye bırakın. Tavada yağı iyice kızdırın. Hamsileri una bulayın ve hafifçe silkeleyip 2'li 3'lü gruplar halinde tavaya koyun. Bir tarafı kızarmış balıkları maşa ile ters çevirip öbür taraflarını da kızartın. Sıcak servis yapın. Kızartmadan önce unu ve tuzu karıştırmanız balığın lezzeti açısından daha iyi olur. Yağın kızgın olmasına dikkat edin ve yağı soğutmamak için hamsileri tavaya azar azar koyun.