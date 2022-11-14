Hamsi kuşu yapılışı: Hamsi kuşu dolması, sebzeli, soğanlı tarifleri! Hamsi Kuşu fırında nasıl yapılır?

Kışın en çok tüketilen balıklardan birisi olan Hamsi, havaların soğumasıyla beraber tezgâhlarda yerini almaya başladı. Kasım ayına kadar büyük rağbet gören Palamut ise yavaş yavaş azalıyor. Trabzon Balık Hali’nde kilosu 65 – 70 TL’den satılan hamsi artık 35-50 TL arasında satılmaya başladı. Ucuzlayan hamsiden hangi tarifler yapılır sizler için araştırdık. Ve en çok aranan hamsi kuşu tarifini veriyoruz. Karadeniz mutfaklarının vazgeçilmez lezzeti hamsiden elde edilen hamsi kuşu nasıl yapılır?

İşte Hangi ilimizde, ne yenir derseniz kuşkusuz hamsi Karadeniz'in en özel yemeklerinde kullanılan besindir. Karadeniz mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan Hamsi Kuşu'nun en özel tarifleri...

Hamsi kuşu nedir?

Karadeniz denince akla gelen ilk lezzetlerden biridir o. Hamsi kuşu tarifinde kılçıkları tamamen ayıklanıp fileto haline getirilen hamsiler; maydanoz, taze soğan, kuru soğan, mısır unu ve baharatların da yer aldığı karışımla ikişer ikişer kapatılır. Yassı köfteler haline gelir.

Hamsi Kuşu

Malzemeleri

1 kg hamsi

2 yumurta

3-4 kaşık un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 şişe maden suyu

2 çift beyaz eldiven

Sıvı yağ

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?

Hamsiler yıkandıktan sonra eldiven yardımıyla hamsiler ayıklanır. Tekrar yıkanır. Yeniden balıkların iç kılçıkları da çtamamen alınır ve tekrar yıkanır. Tuzlu su dolu derin kaba hamsiler alınır, suda 1 saat kadar bekletilir. Süzgeç yardımıyla sudan geçirilir, suyunun süzülmesi beklenir. Balıkların 2 tanesi alınır içleri birbirine bakacak şekilde 2 balık birleştirilir. Tüm balıklar için aynı işlem yapılıp tepsiye dizilir. Yumurtalar düz geniş küçük bir kaba kırılır. Un, tuz ve karabiberi eklenir ve iyice karıştırılır. Ardından yarım şişe soda karışıma ilave edilerek karıştırlır. Hazırlanan sos çok aktı veya sıvı halde olmamalıdır.

Hamsi Dolması Yada Hamsi Kuşu (Kesinlikle Böyle Denenmeli Ve Yenmeli) Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo hamsi (kılçığı çıkarılmış)

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı tulum peyniri (peynir çelitlendirilebilir)

Yarım su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı beyaz un

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

Çay tabağı

Streç film

Hamsi Dolması Yada Hamsi Kuşu (Kesinlikle Böyle Denenmeli Ve Yenmeli) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak çay tabağını ve streç filmi hazırlayın , daha sonra unları tuzu ve karabiberi harmanlayın.

Maydanoz dereotunu incecik doğrayın üzerine peyniri ekleyip karıştırın.

Tabağının üzerine streç film geçirin üzerine kılçığı çıkmış hamsileri dizin beş altı yada yedi adet hamsinin büyüklüğüne göre daha sonra incecik kıyılmış maydanoz ve dereotunu peynir ile karıştırıp hamsinin içine bir tatlı kaşığı kadar koyun ve kenarlarından sarkan kısımları ile üzerini kapatın ( hamsinin altına üzerine mutlaka unları tuzu ve karabiberi karıştırıp azıcık alarak sürün çok koymayın)

Sırasıyla hamsiyi bitesiye kadar böyle yapıp tavaya dizin üzerine sıvı yağ ekleyin altı üzeri kızarıncaya kadar pişirin

Kızarmadan çevirmeyin çok çevire çevire yapmayın dağılır mutlaka pişen tarafı iyice kızartın çevirirken.

Sonra afiyetle yiyin.

Yağ tavada kızdırılır ve tepsideki balıklar önlü arkalı sosa batırılırarak yağda kızartılır. Pişen balıkların yağını alması için kağıt havlu serili başka bir kaba alınır. İstenildiği gibi servis edilir.

Soğanlı Hamsi Kuşu tarifi

Soğanı çok küçük küpler halinde doğrayın ve bir kapta tuz ve ince doğranmış maydanozla karıştırın. Bir hamsiyi tabağa yayın ve üzerine hazırladığınız içten yerleştirin. Bir diğer hamsiyi üzerine kapatın. Bu şekilde önce yumurta akına, sonra una bulayıp kızgın ayçiçeği yağında kızartın.

Sebzeli Hamsi Kuşu Tarifi

Hamsi kuşu tarifinde kılçıkları tamamen ayıklanıp fileto haline getirilen hamsiler; maydanoz, taze soğan, kuru soğan, mısır unu ve baharatların da yer aldığı karışımla ikişer ikişer kapatılır. Yassı köfteler haline gelir. İç harcına arzuya göre incecik kıyılmış kırmızı biber, pazı ya da farklı yeşillikler eklenebilir.

Evde kolay hamsi kuşu nasıl yapılır? Hamsi Kuşu fırında nasıl yapılır?

2 balığı iç tarafları birbirine gelecek şekilde birleştirin. Ayrı bir yerde mısır unu ve tuzu karıştırın. Tepsiyi sıvı yağ ile yağlayın. Balıkları mısır ununa bulayıp tepsiye yerleştirin. 200 derecede ısıttığımız fırına koyalım. 30 dk pişirelim.

Karadeniz usulü Hamsi Kuşu Tarifi

Bir kapta yumurta, mısır unu ve tuz ile iyice karıştırılır. İçerisine ince kıyılmış maydanoz, soğan ve hamsi ilave edilir. Bir tavaya yağ konulur, hazırlanan, malzeme elde köfte şeklinde şekillendirilir ve ısıtılmış yağda kızartılır. Alt üst edilerek pişirilir.

Yumurtalı Hamsi Kuşu

Yumurtaları derin bir kasede çırpın. Mısır ununu düz bir tabağa yayın. Hazırladığınız hamsi kuşları öncelikle çırpılmış yumurtaya ardından mısır ununa bulayıp derin bir tavada kızdırdığınız ayçiçek yağında kızartın. Arzuya göre ızgarada ters yüz ederek yağ kullanmadan pişirin.

Hamsi fiyatları ne kadar merak edenler için ilgili haber şöyle;

Hamsi fiyatı 2022

Hamsi fiyatları ucuzladı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor!

Karadeniz’de azalan palamut avı yerini hamsiye bırakmaya başladı. Sezon başında 80 TL’den başlayan hamsinin kilosu havaların soğuması ile beraber 30 TL’ye kadar düşmeye başladı.

HAMSİNİN FİYATI DÜŞTÜ

Kışın en çok tüketilen balıklardan birisi olan Hamsi, havaların soğumasıyla beraber tezgâhlarda yerini almaya başladı. Kasım ayına kadar büyük rağbet gören Palamut ise yavaş yavaş azalıyor. Trabzon Balık Hali’nde kilosu 65 – 70 TL’den satılan hamsi artık 35-50 TL arasında satılmaya başladı.

PALAMUT YERİNİ HAMSİYE BIRAKIYOR!

Esnaflar balık sezonundan bu yana hamsinin ilk defa bu kadar bol geldiğini belirtti. Balık fiyatlarında sargan 80 TL, hamsi 40 – 50 TL, iri mezgit 100 -120 TL, ince mezgit 50 -60 TL, Palamut ise azaldığı için 75 -80 TL civarında. Hamsinin bundan sonraki süreçte bol gelmesini tahmin eden esnaflar, diğer çeşitlerinde yavaş yavaş geldiğini söylüyor. Bağcılar'da 14'üncü Geleneksel Hamsi Şöleni düzenlendi. Bağcılar Meydanı’nda yöresel hamsi festivalinde 61 yöresel lezzet tanıtımı yapıldı. Şölende vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı.