Hamit Egemen kimdir? Hamit Egemen'i kim öldürdü katili kim?
Hamit Egemen'e ne oldu? Üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir kayıp olarak aranan Hamit Egemen'in kim olduğu, başına ne geldiği ise merak ediliyor. Peki, Hamit Egemen kim?
6 gündür kayıp olarak aranan İTÜ makine mühendisliği bölümü öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Hamit Egemen kimdir?
Hamit Egemen kimdir? Hamit Egemen'i kim öldürdü katili kim?
20 yaşındaki İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'den altı gündür haber alınamıyordu. Hamit Egemen'in ailesi evlatlarından haber alamayınca ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katıldı.
Üniversite öğrencisi gençten kötü haber alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan Hamit Egemen'in kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunun kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen Hamit Egemen'in bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü. Ekiplerce ormanda bulunan Halit Egemen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Egemen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Hamit Egemen’in 20 yaşında olduğu Tıp Fakültesi okurken İTÜ’ye yatay geçişle geldiği, başarılı bir öğrenci olduğu bilgisi alındı.