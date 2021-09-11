Hamit Altıntop'tan milli takıma teknik direktör hamlesi
Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından milli takımda boş kalan teknik direktörlük koltuğu için aramalar devam ediyor. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un bu kapsamda Almanya'ya giderek Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşeceği öğrenildi.
Yabancı hoca getirmeyi düşünen TFF'de Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a bu konuda önemli görev verildi. Altıntop, önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek. Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.
İlk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.
Ay-Yıldızlılar,2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.