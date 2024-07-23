Hamit Altıntop kovuldu! İşte yerine gelen isim!
Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatlarından biri de milli takımlar sorumlusunu değiştirmek oldu. Hamit Altıntop görevden alınarak, yerine Ceyhun Kazancı getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yeni dönem..
TFF'de yapılan seçimde, rakibi Mehmet Büyükekşi'yi 5 oyla geçerek başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, sezona yeni değişikliklerle başlayacak.
Yeni sezonda kulüplerin kadrolarında 14 yabancı bulundurabileceklerini ve maç kadrolarında 12 yabancının yer alabileceğinin açıklanmasının ardından A Milli Takım'da Sorumlu Yönetici de değişti.
Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı geldi
Hamit Altıntop'un yerine TFF Yönetim Kurulu üyesi Ceyhun Kazancı getirildi.
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"Benim değil, Türk futbolunun bana ihtiyacı var" demişti
Öte yandan Hamit Altıntop "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu..
Altıntop'tan boşalan milli takımlardan sorumlu yöneticinin kim olacağı merak ediliyordu..