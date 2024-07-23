  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hamit Altıntop kovuldu! İşte yerine gelen isim!
Spor

Hamit Altıntop kovuldu! İşte yerine gelen isim!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:14:00 - 2024-07-23 11:28:43
Hamit Altıntop kovuldu! İşte yerine gelen isim!

Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatlarından biri de milli takımlar sorumlusunu değiştirmek oldu. Hamit Altıntop görevden alınarak, yerine Ceyhun Kazancı getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yeni dönem..

TFF'de yapılan seçimde, rakibi Mehmet Büyükekşi'yi 5 oyla geçerek başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, sezona yeni değişikliklerle başlayacak.

Yeni sezonda kulüplerin kadrolarında 14 yabancı bulundurabileceklerini ve maç kadrolarında 12 yabancının yer alabileceğinin açıklanmasının ardından A Milli Takım'da Sorumlu Yönetici de değişti.

Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı geldi

Hamit Altıntop'un yerine TFF Yönetim Kurulu üyesi Ceyhun Kazancı getirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Benim değil, Türk futbolunun bana ihtiyacı var" demişti

Öte yandan Hamit Altıntop "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu..

Altıntop'tan boşalan milli takımlardan sorumlu yöneticinin kim olacağı merak ediliyordu..

Burak Yılmaz'a yeni görev!
Burak Yılmaz'a yeni görev!

Spor

Burak Yılmaz'a yeni görev!

Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!
Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Spor

Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Hamit Altıntop göreve devam edecek mi?
Hamit Altıntop göreve devam edecek mi?

Spor

Hamit Altıntop göreve devam edecek mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

NİYAZİ KILIÇASLAN

O KOVULUNCA KINA YAKARSINIZ .NASIL HABER

Sezer

Kendi oyuncularimizin kiymetini hic bilmiyoruz ya cok yuceltiyoruz yada yerin dibine batiriyoruz. 1 kelime yanlis soyleme hakki yokmu Sayin basin mensuplari sizlerin hatalari saymakla bitmez o zaman size hic Burda izin vermemek gerek Malesef bu basin yokmu kimlerin vebaline giriyor saymakla bitmez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23