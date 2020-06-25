Hamileyken uçağı binilir mi? Hamileyken gebeyken uçağı binmek zararlı mıdır?

Hamilelikte yurtdışına seyahat nasıl yapılır? Anne adayı olarak uçak yolculuğu yapmak isteyenler, uçuşlarda hamile yolcu olarak tanımlanır. Hamile olan yolcuların uçuşlara kabul edilmesi, hava yolu şirketlerinin politikalarına göre değişmektedir. Bazı hava yolu firmaları, anne adaylarından doktor raporu talep edebilmektedir. Bu rapor genellikle gebeliğin 28. haftadan sonrasında alınması ve doktor uçabilir oyanı verildikten sonra hamile bayanlar uçakla seyahat edebilir.

Hamilelikte yurtdışına seyahat nasıl yapılır?

Uçak yolculuğuna çıkmadan önce uzman bir doktordan alacağınız “72 saat içerisinde doğumun başlayabileceğine dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.” yazılı rapor ile kendiniz için olası stresli durumların önüne geçebilirsiniz.

Uzun uçuşlarda, belirli aralıklarda kabin memurlarından destek isteyerek koridor içinde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Böylelikle kan dolaşımını harekete geçirebilir ve bileklerde şişmeleri önleyebilirsiniz.

Uçuş esnasında oturduğunuz yerde germe hareketleri yaparak kaslarda biriken stresi azaltabilirsiniz.

Uçuş esnasında yeterince sıvı tüketmeyi unutmayın. Dehidratasyon, gebelik durumlarında rahatsızlıklara neden olabilir.

Anne adayları da tüm yolcular için geçerli olan check-in kurallarına tabidir. Uçuşunuzla ilgili herhangi bir sorun yaşamamanız için havalimanına erken gitmenizi tavsiye ederiz.