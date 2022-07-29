Hamilelikten sonra nasıl kilo verilir? Hamilelik kiloları en hızlı nasıl verilir?

Hamilelik kiloları en hızlı nasıl verilir?

Annelik en güzel duygulardan biri. Zor bir 9 ayın ardından onu kucağınıza aldığınızda dünyanız değişir. Hamilelik süresince değişen hormonlarınız 9 aydan sonra normale dönmeye başlar. Peki hamilelikte alınan kilolar? Pek çok annenin kabusu hamilelik kiloları olur. Anneler emzirme telaşına düşüp “Çocuğum doyuyor mu acaba?” diye düşünürken, aldığı kiloları vermeye çalışır. Doğumdan sonra ilk 4 ayda 0,5-1 kilo zayıflama normal kabul edilir. Ancak anne çok kilolu ise ayda 2 kilo kayıp da gözlenebilir. Ancak ayda 2 kilodan daha fazla zayıflamak emziren anne için sakıncalı görülür. Doktor onayı ile hafif yürüyüşler ve egzersizlerle hamilelik kilolarını verme hızlandırılır. Peki hamilelik sonrası fazla kiloları vermek için neler yapmak gerekir? İşte bu sorunun yanıtı...

Hamilelikten Sonra Nasıl Kilo Verilir?

Gerçekçi olun: Hamilelikten sonra kilo vermek zaman alır. 2015 yılında yapılan bir çalışmada, kadınların %75'i doğumdan 1 yıl sonra hamilelik öncesine göre daha kiloluydu. Hamilelikte aldığınız kiloya bağlı olarak, önünüzdeki 1-2 yıl içinde ortalama 4,5 kilo kaybetmeyi beklemek daha gerçekçi olacaktır.

Bebeğinizi emzirin: Emzirmek, bebeğin büyümesi ve gelişmesi için ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içerir. Bebeğin bağışıklığını destekleyerek hastalıklara karşı korur. Araştırmalar, emzirmenin kilo kaybını destekleyeceğini göstermektedir. Ancak ilk 3 ayda hiç kilo vermeyebilir, hatta biraz alabilirsiniz. Bunun nedeni artan kalori ihtiyacı ve fiziksel aktivitenin azalmasıdır.

Kalori alımını izleyin: Aldığınız kalorileri sürekli izlemek mümkün olmayabilir. Ancak mobil uygulamalardan yararlanarak günlük kalorinizi takip edebilirsiniz.

Yüksek lifli gıdalar tüketin: Lif oranı yüksek olan besinler, kilo kaybına yardımcı olur. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, lifli gıdaların sindirimi yavaşlatarak açlık hormonu seviyelerini azalttığı ve daha uzun süre tok tuttuğu bulunmuştur.

Sağlıklı proteinlerle beslenin: Diyetinize protein eklemek metabolizmayı hızlandırır ve iştahı azaltır. Sağlıklı protein kaynakları; Yağsız et, yumurta, düşük cıvalı balıklar, tohumlar ve baklagilleri içerir.

Sağlıklı atıştırmalıklar: Sağlıklı atıştırmalıkları elinizin altında tutarak, ruh haliniz bozulduğunda daha sağlıklı beslenebilirsiniz. Bu süreçte tatlılara yönelmek yerine, kuruyemiş, kuru meyve, granola, dil peyniri, baharatlı çerez gibi besinleri tüketmek kilo vermenize yardımcı olabilir.

İlave şeker ve karbonhidrat içeren besinlerden kaçının. Bu besinler diyabet, kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir.

İşlenmiş gıdalar; Paketlenmiş gıdalar, unlu mamuller, şeker, hazır yiyecekler, işlenmiş peynirler ve şekerli tahıllar, vücut üzerinde bağımlılık yapar. Bu gıdalar hem sağlıksız, hem de kalori alımına yol açar.

Alkolden kaçının: Kilo verme söz konusu olduğunda, alkol ekstra kalori sağlar. Alkol, karın bölgesinde daha fazla yağın depolanmasına neden olur. Ve bu hem kendi sağlığınız, hem de bebeğin sağlığı için ciddi tehlikeler doğurabilir.

Hareket edin: Gün içinde hareketli olmak, kilo kaybını hızlandırabilir. Yürüme, koşma, bisiklete binme, aralıklı antrenman gibi egzersizler kalori yakmanıza yardımcı olur.

Direnç antrenmanlarını deneyin: Ağırlık kaldırma gibi direnç antrenmanları, kilo vermeye ve kas kütlenizi korumaya yardımcı olur. Bebekli bir anne için buna vakit ayırmak zor olsa da, mobil uygulamalardan yardım alabilirsiniz.

Su için: Yeterli miktarda su içmek, 240 kalori tasarruf etmenizi sağlar. İçme suyu tokluk hissini artırırken metabolizmanızı da uyarır.

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Hamilelikte Alınan Kiloların Ne Kadarı Doğumda Gider?

Doğumda kaç kilo gider sorusu, doğuma hazırlanan çoğu anne adayının yanıtını merak ettiği sorulardan biridir. Zira çoğu anne adayı, hamilelik döneminde alınan kilolardan bir an önce kurtulmak ister. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, hamilelikte alınan kiloların hepsi yağ değildir. Bu dönemde vücut su tutmaya meyilli olur, kan hacmi artar, daha da önemlisi plasenta gibi geçici organlar annenin rahminde büyümeye başlar. Dolayısıyla doğum gerçekleştikten hemen sonra ortalama 5 – 6 kg kaybedilir. Diğer bir deyişle, doğumda kaç kilo gider sorusuna ortalama 5 – 6 kilo şeklinde yanıt verilebilir.

Bu yazıda, doğumda kaç kilo verilir, doğumda kaç kilo gider gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Doğumda Kaç Kilo Gider?

Hamilelik döneminde vücutta birçok değişim yaşanır. Kan hacmi artar, emzirmeye hazırlık için meme dokusu büyür ve vücut su tutmaya meyilli hale gelir. Tüm bunlar, aslında anne adaylarına kilo olarak yansır. Dolayısıyla hamilelikte alınan kiloların hepsini yağ olarak değerlendirmemek gerekir. Doğumun gerçekleşmesiyle birlikte amniyon sıvısı veya plasenta gibi kiloya etki eden faktörler ortadan kalkacağından, annelerin doğumda en az 5 – 6 kilo kaybetmesi beklenir. Buna bebeğin ağırlığı da dahildir. Doğumu takip eden birkaç hafta içinde ise vücuttaki ödem dağılmaya başlayacağından yine 1 – 2 kilo verilmesi normal karşılanır. Şimdi, doğumda kaybedilen kilo miktarı ile ilgili ortalama rakamları tablo üzerinde inceleyelim.

Doğumda Kaybedilen Kilo Miktarı (Ortalama Değerlerdir)

Bebek 3500 gram

Plasenta 700 gram

Amniyon Sıvısı 800 gram

Rahim 900 gram

Meme Dokusu 400 gram

Kan Hacmindeki Artış 1250 gram

Dokulardaki Su Artışı 1250 gram

Yağlanma 3500 gram

Toplam 12300 gram

Hamilelikte Alınması Gereken İdeal Kilo Kaçtır?

Hamilelikte alınması gereken kilo miktarı, gebeliğe başlangıç kilosuna göre değişiklik gösterir. Hamileliğe normal kiloda başlayan, diğer bir deyişle vücut kitle endeksi normal olan kadınlar ortalama 11 – 13 kg alabilirler. Bu rakamın 15 üzerine çıkması, gebelik şekeri ve tansiyon gibi riskleri artırmaktadır. Hamileliğe zayıf başlayan anne adaylarının 12 – 18 kg, gebeliğe fazla kilo ile başlayan kadınların ise 5 – 9 kg almaları önerilmektedir.

Gebelikte Aldığımız Kilolar Nereye Gidiyor?

Hamilelikte ne kadar çok yenirse, bebeğin o kadar kilolu ve sağlıklı olacağına dair yaygın bir inanış mevcut. Oysa olması gerekenden fazla yemek bebeğe fayda sağlamayacağı gibi annenin ileride obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırır. Özellikle bebeğin kilo alması için tüketilen şerbetli tatlılar, hamur işi ve yağlı yiyecekler, çeşitli sağlık sorunlarının doğmasına zemin hazırlar. Bu durumda hamilelikten sonra alınan kiloların verilmesi de bir hayli zorlaşır. Bunun yerine hamilelikte protein içeriği yüksek besinler tüketmek ve lifli gıdalara ağırlık vermek daha doğru olacaktır.

Sezeryan doğum sonrası kilo nasıl verilir, neler yapılabilir?

Sezeryan veya normal doğum sonrası anneler emzirerek vücudunu forma sokabilirler. Emzirme eylemi kalori yakılmasına sebep olur. Emziren anneler bu dönem bebeklerini mucizevi anne sütü ile beslerken aynı zamanda istenmeyen kilolarından kurtulabilirler.

DOĞUM SONRASI EGZERSİZLERE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Sezeryan doğum yapan annelerin vücutları normal doğum yapanlara göre daha geç toparlanmaktadır. Sezeryan doğumdan altı ay sonra vücut toparlanmaya ve eski haline dönmeye başlayacaktır. Sezeryan doğum sonrası kilo vermek isteyen anneler mutlaka doktor onayı alarak egzersiz yapmaya başlayabilir. Sezeryan doğum sonrası çok güncel olan plates egzersizlerine başlanabilir. Vücudu zorlamadan vücudun şekle girmesine neden olabilir. Başlangıç da on beş dakika egzersizle başlayarak günden güne yapılan egzersizler arttırılabilir.