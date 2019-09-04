Her anne-baba, bebeğinin sağlıklı ve hayırlı bir evlat olmasını ister. Bunun için, hamilelikten başlayarak, hayatının sonuna kadar çocuğa örnek bir aile tablosu çizmek gerekir. Dolayısıyla hamilelik sürecinde birkaç noktaya dikkat etmek, dua ve sevaplarla günü geçirmek, en hayırlı seçenek olacaktır. Biz de bu haberimizde hamilelikte dikkat edilmesi gereken, Müslüman bir hamile kadının uyması gereken vecibeleri sizler için derledik.

Bebek, anne karnında her olan biteni algılar. Yapılan birçok araştırmaya göre, anne karnında ve doğduktan sonra, bebeğin algıları açık olduğu için, duygu ve durumları algılar bir vaziyette oluyor. Daha tertemiz olan beyni, bu durumları kaydediyor.

Dolayısıyla bebeğinizin, hamilelik sürecinde ve sonrasında, sizi dinlediğini unutmayın. Buna dayanarak, bolca bebeğinizle konuşup, dualar etmeyi ihmal etmeyin. Aynı şekilde kişisel gelişimi için temizlik ve giyiminize de dikkat etmeniz gerekir.

Bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dualar

Hamilelikte yapılması gereken dini vecibeler