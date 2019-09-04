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Hamilelikte yapılması gereken dini vecibeler

Her anne-baba, bebeğinin sağlıklı ve hayırlı bir evlat olmasını ister. Bunun için, hamilelikten başlayarak, hayatının sonuna kadar çocuğa örnek bir aile tablosu çizmek gerekir. Dolayısıyla hamilelik sürecinde birkaç noktaya dikkat etmek, dua ve sevaplarla günü geçirmek, en hayırlı seçenek olacaktır. Biz de bu haberimizde hamilelikte dikkat edilmesi gereken, Müslüman bir hamile kadının uyması gereken vecibeleri sizler için derledik.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
Hamilelikte yapılması gereken dini vecibeler

Her anne-baba, bebeğinin sağlıklı ve hayırlı bir evlat olmasını ister. Bunun için, hamilelikten başlayarak, hayatının sonuna kadar çocuğa örnek bir aile tablosu çizmek gerekir. Dolayısıyla hamilelik sürecinde birkaç noktaya dikkat etmek, dua ve sevaplarla günü geçirmek, en hayırlı seçenek olacaktır. Biz de bu haberimizde hamilelikte dikkat edilmesi gereken, Müslüman bir hamile kadının uyması gereken vecibeleri sizler için derledik.

Bebek, anne karnında her olan biteni algılar. Yapılan birçok araştırmaya göre, anne karnında ve doğduktan sonra, bebeğin algıları açık olduğu için, duygu ve durumları algılar bir vaziyette oluyor. Daha tertemiz olan beyni, bu durumları kaydediyor. 

Dolayısıyla bebeğinizin, hamilelik sürecinde ve sonrasında, sizi dinlediğini unutmayın. Buna dayanarak, bolca bebeğinizle konuşup, dualar etmeyi ihmal etmeyin. Aynı şekilde kişisel gelişimi için temizlik ve giyiminize de dikkat etmeniz gerekir.

Bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dualar

Hamilelikte yapılması gereken dini vecibeler

  • Hamilelik boyunca abdestli dolaşmaya özen gösterilmelidir. Özellikle dışarı çıkarken ve yemek yerken mutlaka abdest almaya çalışın.
  • Düzenli beslenmek ve yemeğin başında-sonunda dua etmek oldukça önemlidir.
  • Günah işleme konusunda fazlasıyla hassas davranmak gerekir. Daha temkinli yaklaşmakta fayda vardır.
  • Sinirden uzak durmaya ve gerektiğince huzurlu ortamlarda bulunmaya özen gösterin.
  • Hamilelik sürecinde hatim edebilme imkanınız varsa, mutlaka değerlendirin ve hatim edin.
  • Bolca Kur-an okumaya ve dinlemeye özen gösterin.
  • Bebeğin hareket ettiği zamanlarda dua ve salâvatı eksik etmeyin. Mümkün olabildiğince 'ihlas suresi'ni okuyun.
  • Eşinizin ve sevdiğiniz insanların yüzüne, sevgi ile bakın.
  • Gıybet ve yalandan uzak durun.
  • Dar ya da göbeğin şeklini belirtecek kıyafetlerden uzak durmak gerekir.
  • Hayır ve yardım işlerinde bulunmaya çalışın. Allah için, bebeğinizin hayrı için insan ve hayvanları sevindirin.
  • Bolca Yasin-i Şerif okuyun.
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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
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