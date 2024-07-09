  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hamileler yüzebilir mi?
Sağlık

Hamileler yüzebilir mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-09 21:04:00 -
Hamileler yüzebilir mi?

Havaların ısınmasıyla tatil bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Hal böyle olunca gebeler denizde ve havuzda yüzmelerinde bir sakınca olup olmadığını merak ediyor.

Denizli Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, yüzmenin hamileler için en güzel sporlardan olduğunu belirtti. Yüzmenin hamile kişiyi yormadığını ve karın içi basıncı arttırmadığını ifade ederek hamile kişilerin yapabileceği en rahat ve sıkıntısız sporlardan birisi olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Demirtaş havuzda yüzecek kişilerin havuz temizliğine dikkat etmeleri gerektiğini dikkat çekti.

Doç. Dr. Demirtaş sıcak havalarda yüzmek isteyen hamile kişilerin sıvı kaybına dikkat etmeleri konusunda da uyardı. Havuzdan çıktıklarında güneşe fazla mağdur kalmamalarını ve bol sıvı alımına dikkat etmelerini ifade etti.

Şeker hastaları dikkat! Aylarca hastanede yatabilirsiniz
Şeker hastaları dikkat! Aylarca hastanede yatabilirsiniz

Sağlık

Şeker hastaları dikkat! Aylarca hastanede yatabilirsiniz


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vakalar arttı! İki kişi öldü
Vakalar arttı! İki kişi öldü

Sağlık

Vakalar arttı! İki kişi öldü

Belirtileri ihmal etmeyin! Bu sorun çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor
Belirtileri ihmal etmeyin! Bu sorun çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor

Sağlık

Belirtileri ihmal etmeyin! Bu sorun çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23