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Dünya Hamile kadın erkek çocuğu olsun diye başına çivi çaktırdı
Dünya

Hamile kadın erkek çocuğu olsun diye başına çivi çaktırdı

Pakistan'da yaşayan hamile bir kadın, iddiaya göre bir 'şifacının' tavsiyesi üzerine 'doğacak çocuğunun erkek olması için' kafasına çivi çaktıktan sonra hastaneye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 13:33:00 - 2022-02-10 13:46:38
Hamile kadın erkek çocuğu olsun diye başına çivi çaktırdı

Pakistan'da İngilizce yayın yapan Dawn gazetesine konuşan beyin cerrahı Dr Haider Suleman, kadının hastaneye getirildiğinde kafasının kanadığı ve çivinin 'derine indiğini' belirlediklerini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, çivinin kadının kafasına ailesi tarafından çakılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Suleman, kadının kafasındaki çivinin başarıyla çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi.

3 kızı varmış

Kadın da, hastane çalışanlarına yaptığı açıklamada da hali hazırda 3 kız çocuğu olduğunu, kocasının yine kız doğurursa kendisinden ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, kadının kimliğini tespit etmek için hastane güvenlik kameralarını inceledi.

Polis sahte şifacıyı arıyor

Polis Memuru Abbas Ahsan, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Müslümanların hayatıyla oynayan 'sahte şifacıyı' yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ahsan ayrıca, "Ekip, olayın doktorlar tarafından neden polise bildirilmediğini de araştıracak" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Emekli

Be kadın erkeğine söyle sana baskı yaptıysa o çivinin adamının başına çaksınlar çocuğun cinsiyetini erkek spermleri belirler kadın değil bilsin
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