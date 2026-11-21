Irak'ta ortak güvenlik güçleri, yeniden konuşlanma planı kapsamında Irak'ın Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan ve petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesine girmeye başladı.

GÜVENLİK BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre güvenlik birimleri, bölgede yeniden konuşlanmak amacıyla harekete geçti.

Curf es-Sahar Kontrol Karargahı Komutanı Korgeneral Ahmed Hatem Hamid, daha önce yaptığı açıklamada bölgedeki güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni komuta karargahının faaliyete geçtiğini duyurmuştu.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan da Enerji Polisinin Curf es-Sahar'daki petrol boru hatlarının güvenliğini sağlamaya başladığını bildirmişti.

Maan, bölgeye ulaşımı sağlayan ana yolun yarın saat 06.00'dan itibaren vatandaşların kullanımına açılacağını belirtmişti.

ZEYDİ: "CURF ES-SAHAR’DAN ÜLKE GENELİNDE DEVLET OTORİTESİNİ TESİS ETME SÜRECİ BAŞLIYOR"

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine itidal ve sağduyu çağrısında bulunarak, "Curf es-Sahar'da başlatılan süreç, Irak topraklarının tamamında devlet otoritesinin tesis edilmesinin başlangıcı olacak." dedi.

Zeydi, Curf es-Sahar'da görev yapan birliklere hitaben yaptığı konuşmada, Irak'ın tarihinde önemli bir dönemin şekillendiğini ifade ederek, güvenlik güçlerinden soğukkanlılıkla hareket etmelerini istedi.

"HEPSİ BU VATANIN EVLATLARIDIR VE ONLARIN KANI BİZİM KANIMIZDIR"

Bölgede bulunan tüm unsurların birbirlerinin kardeşi olduğunu dile getiren Zeydi, "Aranızda düşman yok, karşınızda hasım yok. Hepsi bu vatanın evlatlarıdır ve onların kanı bizim kanımızdır." şeklinde konuştu.

Zeydi, mevcut sürecin dışlama değil, uzlaşma ve bütünleşme anlayışına dayandığını kaydederek, tüm unsurların tek bir bayrak, tek bir komuta ve tek bir hukuk çatısı altında silahlı kuvvetlere entegre olacağını belirtti.

"IRAK'IN SİLAHINDAN BAŞKA SİLAH BULUNMAYACAK"

Devletin otoritesi dışında silahlı güce izin verilmeyeceğini vurgulayan Zeydi, "Kararımız nettir. Devletin otoritesi dışında silah olmayacak, Irak'ın silahından başka silah bulunmayacak. Irak'ın kararı dışında karar, Irak bayrağından daha üstün bir bayrak olmayacak." dedi.

Zeydi, "Curf es-Sahar'da başlatılan süreç, Irak topraklarının tamamında devlet otoritesinin tesis edilmesinin başlangıcı olacak." diyerek anayasa ve hukukun egemen olduğu güçlü ve adil bir Irak'ın inşa edilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Son olarak Zeydi, "Bu, tek, güçlü, anayasa ve hukukla yönetilen bir Irak'ın başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KARARGAH KURULMASI TALİMATI BAŞBAKAN ZEYDİ'DEN GELDİ

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla, bölgede güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verilmişti.

Zeydi, Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise hakkındaki petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.