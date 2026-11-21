“Gün ışığı yalnızca çevremizi görmemizi sağlamıyor. Aynı zamanda gözümüzdeki özel ışığa duyarlı hücreler aracılığıyla beynimizin ana saati olan suprakiazmatik çekirdeğe günün hangi saatinde olduğumuzu bildiren güçlü bir biyolojik sinyal görevi görüyor. Üstelik bu etki, halk arasında sıkça karıştırılan D vitamini üretiminden farklı. D vitamini UVB ışınlarıyla sentezlenirken, sirkadiyen ritim göz retinasına ulaşan görünür ışıkla düzenlenir. Bu nedenle bulutlu ve kapalı havalarda bile dışarıdaki doğal ışık, iç mekan aydınlatmalarından çok daha güçlüdür. Uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde açık havada (pencere arkası olmadan) geçirilecek 20-30 dakikalık bir süre, uyku ve uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı oluyor. Gün içinde yeterli ışık alamayan kişilerde biyolojik saat ile günlük yaşam düzeni arasındaki uyum bozulabiliyor. Bu durum uykuya dalma güçlüğü, sabah yorgunluğu, dikkat sorunları ve duygu durum değişiklikleriyle ilişkili olabiliyor.” Gün ışığı ve ruh sağlığı: 86 binden fazla kişinin incelendiği araştırma 2023 yılında Nature Mental Health dergisinde yayımlanan ve 86 bin 772 yetişkinin verilerinin incelendiği araştırma, gün içindeki ve gece saatlerindeki ışık maruziyetinin ruh sağlığıyla ilişkisine dikkat çekti. Araştırmada geceleri daha yoğun ışığa maruz kalmanın depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve duygudurum bozukluğu gibi bazı psikiyatrik durumlarla ilişkili olduğu belirlendi. Buna karşılık gündüz daha fazla ışık almanın bazı ruhsal bozuklukların daha düşük görülme olasılığıyla ilişkili olduğu saptandı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Karpat şu ifadeleri kullandı: “Bu araştırmanın önemli mesajı, ruh sağlığı açısından yalnızca ne kadar ışık aldığımızın değil, ışığa ne zaman maruz kaldığımızın da önemli olmasıdır. Gündüz yeterince aydınlık ortamda bulunmak ve gece ışığı azaltmak, sağlıklı biyolojik ritmin korunmasına yardımcı olabilir. Ancak araştırmaların büyük bölümünün gözlemsel olduğunu, dolayısıyla ışık maruziyeti ile psikiyatrik hastalıklar arasında tek başına neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını da unutmamak gerekir.” “Kış depresyonu sıradan bir mutsuzluk hali değil” Gün ışığının azalmasıyla birlikte bazı kişilerde belirgin ruhsal değişiklikler yaşanabildiğini ifade eden Karpat, özellikle sonbahar ve kış döneminde ortaya çıkan mevsimsel özellikli depresyon belirtilerine dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Mevsimsel depresyon, yalnızca havanın kapalı olmasından kaynaklanan geçici bir keyifsizlik olarak değerlendirilmemeli. Bazı kişilerde sonbahar ve kış aylarında çökkünlük, enerji kaybı, aşırı uyuma, sabah uyanmakta zorlanma, karbonhidrat tüketiminde artış, sosyal ilişkilerden uzaklaşma ve günlük etkinliklere karşı ilgi kaybı görülebiliyor. Bu belirtiler kişinin işlevselliğini etkiliyor ve belirli mevsimlerde tekrarlıyorsa profesyonel değerlendirme gerekiyor.” Mevsimsel depresyonun ortaya çıkmasında biyolojik saat düzenindeki değişikliklerin yanı sıra serotonin ve melatonin sistemleriyle ilişkili mekanizmaların da araştırıldığını belirten Karpat, her kış yorgunluğunun depresyon anlamına gelmediğini vurguladı. Mevsimsel depresyon belirtileri hakkında daha fazlası için mevsimsel depresyon belirtileri ve ışık terapisi yazımıza göz atabilirsiniz. “Işık terapisi depresyon tedavisinde kullanılabiliyor” Gün ışığının azalmasına bağlı ortaya çıkan mevsimsel depresyon belirtilerinin tedavisinde fototerapiden, yani parlak ışık terapisinden yararlanılabildiğini belirten Karpat şöyle konuştu: “Fototerapi, ev ortamındaki standart aydınlatmalardan çok daha yüksek olan 10.000 lüks düzeyinde ışık sağlayan özel tıbbi cihazlarla, genellikle sabahın erken saatlerinde ve hekimin belirlediği sürelerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Özellikle mevsimsel özellikli depresyonda etkili olabildiğine ilişkin bilimsel kanıtlar bulunuyor. Bununla birlikte bu uygulama kişinin kendi kendine güçlü bir lamba satın alıp uzun süre karşısında oturması şeklinde düşünülmemeli. Özellikle bipolar bozukluğu bulunan kişilerde uygunsuz uygulamalar mani veya hipomani belirtilerini tetikleyebileceğinden psikiyatri uzmanının değerlendirmesi önemlidir.” “Kış aylarında ruh sağlığını korumak için gün ışığını ihmal etmeyin” Gün ışığının azalmasının herkes üzerinde aynı psikolojik etkiye yol açmadığını vurgulayan Gizem Karpat, sözlerini şöyle tamamladı: “Bazı bireyler mevsimsel değişikliklere daha duyarlı olabiliyor. Özellikle daha önce depresyon geçirmiş, uyku düzeni bozulmuş veya kış aylarında tekrarlayan duygu durum değişiklikleri yaşayan kişilerin belirtilerini takip etmesi önemli. Gündüz doğal ışıktan yararlanmak, düzenli uyumak, fiziksel aktiviteyi sürdürmek ve sosyal ilişkilerden uzaklaşmamak ruh sağlığını destekleyebilir. Ancak çökkünlük, isteksizlik, aşırı uyku ya da enerji kaybı iki haftayı aşıyor veya günlük yaşamı belirgin biçimde etkiliyorsa bunun yalnızca mevsim değişikliğine bağlanmaması ve bir ruh sağlığı uzmanına başvurulması gerekir.” Gün ışığı ve ruh sağlığı hakkında sık sorulan sorular Gün ışığı ruh halini nasıl etkiler? Gün ışığı, gözdeki ışığa duyarlı hücreler aracılığıyla beynin ana saati olan suprakiazmatik çekirdeğe sinyal göndererek uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler. Yeterli ışık alınamadığında uykuya dalma güçlüğü, sabah yorgunluğu, dikkat sorunları ve duygu durum değişiklikleri görülebilir. Sabah ne kadar gün ışığı almak gerekir? Gizem Karpat’a göre uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde açık havada, pencere arkası olmadan geçirilecek 20-30 dakika uyku ve uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı oluyor. Gün ışığı ile D vitamini aynı şey mi? Hayır. D vitamini UVB ışınlarıyla sentezlenirken, sirkadiyen ritim göz retinasına ulaşan görünür ışıkla düzenlenir. Bu yüzden bulutlu havalarda bile dışarıdaki doğal ışık iç mekan aydınlatmasından çok daha güçlüdür. Mevsimsel depresyonda ne zaman uzmana başvurulmalı? Çökkünlük, isteksizlik, aşırı uyku ya da enerji kaybı iki haftayı aşıyor veya günlük yaşamı belirgin biçimde etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır.