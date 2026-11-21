670 kilometrekarelik alanda enerji arayışı! Oruç Reis Pakistan’da sismik göreve başladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Pakistan karasularında göreve başladı. Geminin, Karaçi Limanı’nın 120 kilometre açığındaki İndus-C Bloku'nda üç boyutlu sismik tarama faaliyetlerine başladığı bildirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verildi: "19 günlük yolculuğun ardından Karaçi'ye ulaşan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis, Karaçi Limanı’nın yaklaşık 120 kilometre açıklarındaki İndus-C Bloku'nda görevine başlıyor.
Pakistan ile kurduğumuz stratejik ortaklık kapsamında gemimizin 670 kilometrekarelik alanda gerçekleştireceği ve yaklaşık iki ay sürmesi öngörülen 3 boyutlu sismik veri toplama sürecinin ardından gelecek yıl sondaj faaliyetlerine geçmesi hedefleniyor."
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