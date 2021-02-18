Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı

Hamas, Suudi Arabistan'da tutuklu olan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle serbest bırakılmasını istedi.

Hamas'tan yapılan basın açıklamasında, 2019'dan bu yana tutuklu bulunan Hamas'ın Suudi Arabistan'daki eski yetkilisi Hudari'nin sağlık durumuna ilişkin Uluslararası Af Örgütü'nün dün yayınladığı raporu büyük bir endişeyle karşıladıkları ifade edildi.

"Hudari, birçok sağlık sorunundan muzdarip. (Uluslararası Af Örgütü'ne açıkladığı gibi ) durumu sürekli kötüleşiyor ve doğrudan yemek yeme yeteneğini kaybetti." denilen açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminden Hudari, oğlu Hani ve ülkedeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması talep edildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Kral Selman'a çağrısı

Uluslararası Af Örgütü dün internet sayfasında Kral Selman bin Abdulaziz'e yazılmış bir mektup yayımlamıştı.

Filistin vatandaşı Hudari'nin hapishanede yeterli sağlık hizmetlerine sahip olamadığının altı çizilen mektupta, gözaltı şartları nedeniyle sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilmişti.

Mektupta ayrıca Hudari'nin ameliyat olduğunu ve kanser tedavisi gördüğü bir sırada oğlu Hani el-Hudari'yle birlikte tutuklandığı vurgulanmıştı.

Kral Selman'dan Hudari'nin tedavi için derhal hastaneye kaldırılmasını isteyen mektupta ayrıca, Hudari ve oğluna yapılan suçlamaların düşürülmesi gerektiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığını kaydetmişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinli'ye karşı uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.