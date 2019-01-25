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Hamas'tan Katar açıklaması: Reddediyoruz

Hamas liderlerinden Halil el-Hayya, Katar’ın Gazze Şeridi'ne hibe olarak gönderdiği yardım fonunu reddettiklerini duyurdu.

25 Ocak 2019 Cuma 22:25
Hamas'tan Katar açıklaması: Reddediyoruz

Hamas Katar’ın Gazze Şeridi'ne hibe olarak gönderdiği fonu reddettiklerini bildirdi.

Hamas liderlerinden Halil el-Hayya, İsrail’in Gazze sınırına yakın bir yerde açılan ateşe cevap olarak, geçtiğimiz Çarşamba günü Katar’ın yeni yardımının ülkeye girişini engellemesi gibi politikaları nedeniyle, Katar’ın Gazze Şeridi’ne hibe olarak gönderdiği fonu reddettiklerini açıkladı.

"İsrail'in işgal politikaları nedeniyle..."

El-Hayya yaptığı basın açıklamasında, Gazze Yeniden Yapılanma Ulusal Komitesi Başkanı ve Katar’ın Filistin Büyükelçisi Muhammed El-Emadi’ye "İsrail’in işgal politikasına cevap olarak yardımı reddettiklerini bildirdiğini" söyledi.

"Hibeyi reddetme nedenimizi anladı"

Halil el-Hayya, “El-Emadi ile bugün birkaç dosya üzerinde tartıştık. Açıklamalarımızı ve hibeyi reddetme nedenimizi anladı. Gazze, şantajın bir parçası veya İsrail’in seçim tiyatrolarının bir sahnesi olmayacak" yorumunda bulundu.

Söz konusu fon, Katar’ın Gazze’ye hibe olarak gönderdiği fonun 3. taksiti olan 15 milyon dolar. Katar’ın, toplamda 90 milyon dolar olan yardım fonunu, 15'er milyon dolarlık 6 taksit halinde göndermesi ön görülüyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:25
  1. Hamas
  2. Katar

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