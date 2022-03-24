Hamas'tan İsrail'in yeni kirli planı için uyarı!

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için yüzlerce yeni konut inşasına onay vermesinin neden olacağı tepkilere ilişkin uyarıda bulundu.

Hamas sözcülerinden Abdullatif el-Kanu, Tel Aviv yönetiminin, 1200 yeni konut inşasını onaylama yönünde attığı adım hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

"Kutsallarımıza karşı yeni bir saldırıdır"

"İşgal yönetiminin, Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylaması, topraklarımıza ve kutsallarımıza karşı yeni bir saldırıdır. Bu yapılanın yansımaları konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullanan Kanu, Filistin halkının İsrail'in attığı bu adımlar karşısında eli kolu bağlı durmayacağını kaydetti.

Yahudi yerleşimciler için 1200 yeni konut

İsrail'deki Kol Ha'ir gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi dün Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 1200 yeni konut inşasına onay vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. BM'ye göre Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde 670 bin İsrailli yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.