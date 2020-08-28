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Aktüel Hamas'tan "İsrail gerginliği sürdürürse savaşmakta tereddüt etmeyiz" uyarısı
Aktüel

Hamas'tan "İsrail gerginliği sürdürürse savaşmakta tereddüt etmeyiz" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:32:02 -
Hamas'tan "İsrail gerginliği sürdürürse savaşmakta tereddüt etmeyiz" uyarısı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik gerginliği sürdürmesi halinde savaştan çekinmeyecekleri uyarısında bulundu.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, bu sabah İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve Filistin direnişinin buna roket atarak karşılık vermesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in gerginliği sürdürmesi durumunda Hamas ve diğer direniş güçlerinin savaşmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Berhum, "Direnişin cuma sabahı yaptığı şey, işgalcilerin Gazze'ye karşı gerginliği tırmandırmasına doğrudan tepkidir." ifadelerini kullandı.

Berhum, Gazze'de gerginliği tırmandırmanın sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olacağını belirterek, "Direnişin tepkisi, gerginlik ve kuşatma devam ettiği takdirde halkına karşı görevini yerine getirmekte ve düşmanla savaşmakta tereddüt etmeyeceğinin vurgusudur." uyarısı yaptı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketleri gerekçe göstererek bugün ikinci kez Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Gazze'de yaşayan Filistinliler ise söz konusu yöntemle İsrail'in 2006'dan beri uyguladığı ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Öte yandan, İsrail, 12 Ağustos'ta yine Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanmasını ve bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.


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