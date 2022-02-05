Hamas'tan İsrail çağrısı

İslami Direniş Hareketi (Hamas) bugün ve yarın (5-6 Şubat Cumartesi ve Pazar) düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi'ne katılanları İsrail rejiminin üyeliğini reddetmeye çağırdı.

Hareketin Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamasında, 'İsrail'in sürekli bir terör devleti vasfına sahip olduğunu ve hâlen de öyle olduğunu, Filistin halkına, toprağına ve kutsallarına karşı sistematik bir şekilde bütün suçları işlediğini, ırkçı tasfiye ve ırk ayrımı politikasını uygulamaya devam ettiğini, buna uluslararası insan hakları kuruluşlarının da şahitlik ettiğini, bu şahitliklerin sonuncusunun da Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'i sistematik ırk ayrımı uygulamakla suçlayan raporu olduğunu' belirtildi.

Hamas, Tel Aviv rejiminin gözlemci sıfatıyla bile olsa Afrika Birliği üyeliğine kabul edilmesinin Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi'ne, Afrika Birliği'nin temel ilkelerine ve anayasasına aykırı olacağını dile getirdi.

Hareket, Afrika'daki bütün halkların Filistin halkıyla dayanışma içinde ve rejimin Afrika Birliği'ne üye kabul edilmesine karşı olduğunu vurguladı.