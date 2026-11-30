Ebu Merzuk, 10 Ekim 2025’te imzalanan anlaşmanın başından beri tek taraflı uygulandığını öne sürdü. Arabulucuların ihlaller karşısında etkili adım atamadığını, ABD’nin de kendi ortaya koyduğu çerçevenin dışına çıktığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın planını eleştirerek sahada işleyen bir anlaşma görmediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planının İsrail'i kurtarmak için yapıldığını, gerçekte ise sahada hayata geçirilen bir anlaşma olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, "arabulucuların bir şey yapmaktan aciz olduğunu, ABD'nin de kendi koyduğu kuralların dışına çıktığını" kaydetti.

"Hamas ve direniş grupları, bu planın kapsamında kalarak nasıl bir sonuç elde etmeyi umuyor?" ifadesini kullanan Ebu Merzuk, "Bu anlaşmanın sorumluluğunu üstlenen taraflara anlaşmaya bağlı kalmaları yönünde çağrıda bulunmaktan başka çaremiz yok ancak onlar da aciz durumdalar." dedi.

Ebu Merzuk, anlaşmadan çekilme seçeneğine ilişkin ise "Bu seçenek her aşamada masada ve ihtimal dışı değil. Bazı kesimlerde anlaşmadan çekilme yönünde güçlü bir görüş var ama nihayetinde bu büyük bir sorumluluk. Böyle bir karar almak, işgal güçlerine soykırımı tırmandırmak ve savaşa yeniden dönmek için bir bahane verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Merzuk, böyle bir adım atabilmek için soykırımın geri dönmeyeceğini garanti eden ve anlaşma şartlarını iyileştiren uygun bir ortamın oluşması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in emellerinin sadece Filistin'le sınırlı olmayıp Sina, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e kadar uzandığını belirten Ebu Merzuk, "Hamas, halihazırdaki seçeneğinin iki devletli çözüm olduğunu açıkladı ama bu Hamas'ın İsrail'i tanıyacağı anlamına gelmiyor, tanımadı ve tanımayacak." dedi.

Hamas'ın silahsızlandırılması meselesine de değinen Ebu Merzuk, "Koca bir anlaşmanın 'silah' adı verilen küçük bir meseleye indirgenmesi, meseleyi ciddi şekilde küçültmektir." diye konuştu.

Filistin halkının hayatta kalması ve geleceği gibi silahtan daha önemli konular olduğunu söyleyen Ebu Merzuk, bunlar arasında günde 600 yardım tırının girişi, hastanelerin yeniden inşası ve onarımı, yakıt, gaz ve ilaç temini, elektrik ve suyun yeniden sağlanması, İsrail'in geri çekilmesi, yıkım ve katliamların durdurulmasının yer aldığını vurguladı.