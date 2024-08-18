  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, "O bölgede 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum" diyerek uyardı!

Ünlü tekstil firması 50 milyon dolarlık borca batıp iflas etti!

Ali Başkan yaptıklarınla şimdi övünebilirsin işte! Dünya basınının da diline düştük sayende... Her olayda ismi olması şaşırtıcı!

18 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Bankamatik Arif alemde yakalandı! Bu şarlatan az daha milletvekili yapılacaktı

Necmettin Batırel, "Toprağı bol olsun" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu! Ha bu da bazı ekonomist bozuntularına kapak olsun

Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Patron itiraf etti: İngilizli futbol adamları açıkladı! Demir gibiydi dediler elde patladı…

İYİ Partili vekilin lüks araç konvoyu ağızları açık bıraktı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı
Dünya Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katil Netanyahu'nun oyununu açıkladılar
Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katil Netanyahu'nun oyununu açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-08-18 22:29:00 - 2024-08-18 23:02:15
Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katil Netanyahu'nun oyununu açıkladılar

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı. Katil Netanyahu'nun iktidarı kaybetmekten korktuğu biliniyor. Bu nedenle de savaşı uzatmak istediği biliniyor.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun yeni şartlar ekleyerek engellediği anlaşma konusunda arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı kaydedildi.

Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.

Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

İsrail ne yaptıysa olmadı, işin içinden çıkamadı! Türkiye kararını geri çekti
İsrail ne yaptıysa olmadı, işin içinden çıkamadı! Türkiye kararını geri çekti

Ekonomi

İsrail ne yaptıysa olmadı, işin içinden çıkamadı! Türkiye kararını geri çekti

Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı
Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı

Dünya

Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı

İsrail'de korku dağları sardı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti
İsrail'de korku dağları sardı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti

Medya

İsrail'de korku dağları sardı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti

Siyonist İsrail'e tarihi çağrı! "Devlet hayatında her şey alenî olmaz" diyerek duyurdu
Siyonist İsrail'e tarihi çağrı! "Devlet hayatında her şey alenî olmaz" diyerek duyurdu

Medya

Siyonist İsrail'e tarihi çağrı! "Devlet hayatında her şey alenî olmaz" diyerek duyurdu

Osmanlı’yı iftiraya alet ettiler! İsrail-İngiliz algı tiyatrosu
Osmanlı’yı iftiraya alet ettiler! İsrail-İngiliz algı tiyatrosu

Dünya

Osmanlı’yı iftiraya alet ettiler! İsrail-İngiliz algı tiyatrosu

İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı
İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı

Gündem

İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı

İngiliz diplomat ülkesine tepki gösterdi! İsrail'e silah satışı istifa getirdi
İngiliz diplomat ülkesine tepki gösterdi! İsrail'e silah satışı istifa getirdi

Dünya

İngiliz diplomat ülkesine tepki gösterdi! İsrail'e silah satışı istifa getirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23