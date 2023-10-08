Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı
Hamas havadan da İsrail'i kuşatmaya başladı. Kassam Tugayları'nın paraşütlü birlikleri İsrail'e böyle iniş yaptı...
Hamas'ın terör devleti İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Dünden bu yana planörlü birlikleriyle İsrailli teröristlere korku dolu anlar yaşatan Filistinli mücahitler, bu kez havadan İsrail'e iniş yaptı.
Kassam Tugayları'nın paraşütlü timleri, İsrail'e böyle iniş yaptı... O anlar saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medya kullanan Müslümanlar, paraşütlü askerleri, Fil Suresi'ndeki ebabil kuşlarına benzetti.
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