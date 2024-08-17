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Gündem Hamas yetkilisinden Katar, Mısır ve ABD’ye sert tepki
Gündem

Hamas yetkilisinden Katar, Mısır ve ABD’ye sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-08-17 21:21:00 -
Hamas yetkilisinden Katar, Mısır ve ABD’ye sert tepki

Hamas'ın üst düzey yetkilisi, dün sona eren Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ardından Katar, Mısır ve ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve arabulucuların 'hayal sattığını' belirtti.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Perşembe günü başlayan ve dün sona eren Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

BIDEN YALAN MI SÖYLÜYOR?

Arabulucu ülkelerin görüşmeler sonunda yaptığı "iyimser" açıklamalar ile ABD Başkanı Joe Biden’in yaptığı "anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız" açıklaması Hamas tarafından kabul görmüyor.

MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNE DAİR BEYANLAR "YANILSAMA"

İsmi açıklanmayan Hamas’ın üst düzey bir yetkilisi BBC’ye yaptığı açıklamada, müzakereler sonunda ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiği yönündeki görüşleri "yanılsama" olarak nitelendirdi.

"ARABULUCULARDAN ALDIĞIMIZ BİLGİLER HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU"

Müzakerelere ilişkin konuşan yetkili, arabulucuların "hayal sattığını" vurgulayarak, "Arabuluculardan aldığımız bilgiler hayal kırıklığına neden oldu. Hiçbir ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.
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