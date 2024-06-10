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Dünya Hamas ve İslami Cihad'dan tarihi adım
Dünya

Hamas ve İslami Cihad'dan tarihi adım

Yeniakit Publisher
2024-06-10 20:04:00 -
Hamas ve İslami Cihad'dan tarihi adım

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale Katar'da bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da Nehhale ve yardımcısı Muhammed el-Hindi'nin de aralarında olduğu İslami Cihad heyetini kabul etti.

Taraflar, İsrail'le yürütülen dolaylı müzakereleri ve savaşın durdurulması için sarf edilen çabaları ele aldı.

Filistin direniş gruplarının sahada ve siyasette bir hareket ettiğini vurgulayan taraflar, İsrail'le varılacak herhangi bir anlaşmanın, "kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi, yeniden imar, ablukanın kaldırılması ve ciddi bir esir takasını" içermesi gerektiğine işaret etti.

Heniyye 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
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Kaynak: AA

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