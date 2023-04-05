Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e "Aksa" uyarısı

Hamas ve İslami Cihad yayımladıkları iki ayrı açıklamada, İsrail'i uyardı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamasında, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır." ifadesini kullandı.

"Filistinli, Arap ve Müslüman herkesin buradaki sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor" diyen Heniyye, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkını Aksa'ya yönelmesi ve burayı koruması çağrısı yaptı.

İslami Cihad Hareketi de gelecek günlerde İsrail ile "kaçınılmaz bir karşılaşma" konusunda uyarıda bulundu.

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale açıklamasında, Aksa'da olanların mukaddesata karşı ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

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Nehhale, "Tüm unsurlarıyla Filistin halkının gelecek günlerde kaçınılmaz karşılaşma için hazır olması" gerektiğini bildirdi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail polisi, geç saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, burada bulananları copla darbetti.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

Hamas ve çeşitli direniş grupları ise olayların ardından yaptıkları açıklamalarda, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkının Aksa'ya gelmesi çağrıları yapıldı.