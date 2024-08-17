Hamas uluslararası topluma ve BM'ye çağrı yaptı! Sessizliği bırakın, sivilleri koruyun! Yardım eli bekliyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü zulüm, dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bini bulurken, yaralı sayısı da her geçen gün artıyor. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinden ise sonuç alınabilmiş değil.

SİVİLLERİN ZORUNLU GÖÇÜ SÜRÜYOR

Son olarak Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerden taraflar eli boş döndü. Üst düzey Hamas yetkilileri, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartların tamamının reddedildiğini açıkladı. Tüm bunların gölgesinde ise Gazze'deki sivillerin hayatı gittikçe zorlaşıyor.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi'ye saldırı başlatacağını duyurdu, buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi. Bugün ise aynı duyuruyu Megazi Kampı ile geniş bir alanı kapsayan bazı bölgeler için yaptı.

HAMAS BM'YE SESLENDİ

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Hamas, son yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası topluma seslendi. Yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in ihlalleri, aşırılık yanlısı hükümetin soykırımı sürdürmesine kılıf sağlayan Washington ve Batı başkentlerinin desteğiyle devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in özellikle silahsız sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal ordusu, ailelere yönelik menfur katliamların yanı sıra Gazze Şeridi'nin bombalar altındaki çeşitli bölgeleri için tehcir talimatları çıkararak silahsız sivilleri hedef alıyor. Son olarak çoğu çocuk 16 kişiden oluşan bir ailenin de olduğu onlarca kişiyi öldürdü."

"SESSİZLİĞİ BIRAKIN"

İsrail'in toplu cezalandırma ve etnik temizliğin en çirkin biçimlerinden biri olarak, 10 aydır sivilleri doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma ve BM'ye "sessizliği bırakmaları, Filistinli sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenmeleri, İsrail'in sivillere karşı işlediği acımasız suçları durdurmak ve bu suçların işlenmesinden sorumlu tutmak için çalışmaları" çağrısında bulunuldu.