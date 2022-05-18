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Dünya Hamas: İzin vermeyeceğiz!
Dünya

Hamas: İzin vermeyeceğiz!

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Yurt Dışı Teşkilatı Başkanı Halid Meşal, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesine veya paylaştırılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:06:00 -
Hamas: İzin vermeyeceğiz!

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Yurt Dışı Teşkilatı Başkanı Halid Meşal İsrail ile savaşın henüz bitmediğini, devam etmekte olduğunu dile getirerek, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesine veya paylaştırılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Meşal, El-Aksa televizyonu tarafından yayınlanan röportajında; "Biz Kudüs ve Aksa'da varlığımızı sürdürüyoruz ve kutsal şehri savunuyor olmaktan da gurur duyuyoruz." dedi.

"İsrail güçlerinin Filistinlileri sadece şehit etmekle yetinmediğini onların cenazelerine bile saldırdığını" söyleyen Meşal, 'Filistinlilerin Kudüs'teki varlığına son verilmeye çalışıldığına, bunun da rejimin kendi geleceği hakkında endişeli olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Meşal "İşgalci, Nekbe'nin yıl dönümünde bizi felakete uğratmak istedi ama o tüm insanlığın önünde felakete uğradı ve rezil oldu. Şirin Ebu Akile'nin ve Velid Eş-Şerif'in cenazelerine yönelik saldırılar onun gerçek yüzünün bütün insanlık tarafından görülmesini sağladı." diye konuştu.

Yahudilerin yakın dönemde iki bayramlarının daha olduğunu ve bu bayramlarda yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerinin muhtemel olduğunu hatırlatan Meşal, Filistin halkının böyle bir ihtimal karşısında teyakkuz halinde olması gerektiğini dile getirdi. Meşal "Bu düşman, Aksa üzerinde egemenliğini oturtmak istiyor ama biz buna izin vermeyeceğiz." dedi.

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Yorumlar

Manyaq

İzin vermeyin tamam da ne yapacaksınız?

dağvetci

Allahın laneti İsrail terörünün üzerine olsun. Tüm aksa şehitlerine ve islamın tüm şehitlerine selam olsun. Aksayı ve bu kutsal beldeyi savunan kardeşlerimizede selam olsun. Bu davayı unutanlara ve duyarsızlık gösterenlerede yazıklar olsun. Rabbim Alemi islama birlik ve dirlik nasib eylesin. Bu kutsal davaya israil terörünün yaptıkları nekadar zalimlikse bu davaya duyarsız kalmakta bundan dahada zalimliktir. orada bulunan kardeşlerimizi yalnız bırakmamak onlara hem fiili hem kavli dualarımızla malımızla canımızla ve gerekirse kanımızla desdek vermek hem insani, hem islami bir zorunluluktur ve görevdir.Rabbim İsrail terörürnün cezasını kesmeyi bizlere nasib eyelesin amiin. Koç yiğitlerimizin askerlerimizin şuanda pkk terörünün inlerine girerek nasıl onları cehennemin dibine gönderiyorsa, birgün bu israil terörüne karşıda bu kutsal mücadeleyi vermeyi bizlere nesillerimize hepimize nasib eylesin inşallah amiiin.
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