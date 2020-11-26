  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamas, İsrail'e karşı direnişin güçlendirilmesi çağrısı yaptı
Aktüel

Hamas, İsrail'e karşı direnişin güçlendirilmesi çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 01:53:45 -
Hamas, İsrail'e karşı direnişin güçlendirilmesi çağrısı yaptı

GAZZE (AA) - Hamas, Filistinlilere karşı işlediği suçlardan dolayı İsrail'e yönelik direnişin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kontrol noktasında "araçla ezme girişiminde" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin öldürülmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, işgalci güçlerinin kurşunuyla şehit olan Nur Cemal Şukayr'a Allah'tan rahmet dilenerek, "Halkımızın evlatlarını hedef alan işgalcilere karşı tüm direniş şekillerinin güçlendirilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail yönetiminin kontrol noktalarında gerçekleştirdiği ölümlere dikkat çekilen açıklamada, bunun uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş suç olduğuna dikkat çekildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerde kullanılan İsrail'e ait Ez-Zaim kontrol noktasında araç içindeki bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurduğunu ifade etmişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise vurulan Filistinlinin araçla ezme girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?
Gündem

28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 28 bin 351 vaka sayısı olduğunu açıkladı. Aç..
Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı
Dünya

Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay