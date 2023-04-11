  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hamas: İsrail tüm bölgeye ve çıkarlarına karşı tehlike oluşturuyor
Dünya

Hamas: İsrail tüm bölgeye ve çıkarlarına karşı tehlike oluşturuyor

Yeniakit Publisher
2023-04-11 06:44:00 -
Hamas: İsrail tüm bölgeye ve çıkarlarına karşı tehlike oluşturuyor

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail'in tüm bölge ve bölgenin çıkarları için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Hamas Sözcüsü Hazim yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun Filistin halkına, Suriye ve İran'a karşı tehditlerine dikkati çeken Kasım, açıklamasında "İsrail tüm bölgeye ve çıkarlarına karşı tehlike oluşturuyor" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendilerini korkutmasının mümkün olmadığını belirten Kasım şunları kaydetti:

"Düşmanın başlattığı dini savaşa karşı, Mescid-i Aksa'daki kimliği koruma savaşını sürdürecek olan Filistin halkımızı Netanyahu'nun sözlerinin korkutması mümkün değildir. Bütün gerginliklerin aslı, sistematik olarak terör uygulayan ve bunda devam edenin kendisi, işgaldir. Halkımız, özgürlük ve bağımsızlık hakkını söküp almak için meşru bir mücadelenin içindedir"

İsrail Başbakanı Netanyahu pazartesi akşamı yaptığı televizyon konuşmasında açıkça İsrail ordusunun Suriye'de askeri operasyonlar düzenlediğini itiraf etti. Netanyahu açıklamalarında "Suriye'deki İran hedeflerine karşı operasyon düzenledik Hamas Hareketi'nin Lübnan'da bir altyapı kurmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'tan işgalci İsrail'in Filistin kararına tepki!
Hamas'tan işgalci İsrail'in Filistin kararına tepki!

Dünya

Hamas'tan işgalci İsrail'in Filistin kararına tepki!

Hamas'tan 'O bölgede tansiyonun yükseldiği' uyarısı! Resmen yazılı açıklama yaptılar!
Hamas'tan 'O bölgede tansiyonun yükseldiği' uyarısı! Resmen yazılı açıklama yaptılar!

Dünya

Hamas'tan 'O bölgede tansiyonun yükseldiği' uyarısı! Resmen yazılı açıklama yaptılar!

HAMAS: Gerçek terörist İsrail’dir!
HAMAS: Gerçek terörist İsrail’dir!

Gündem

HAMAS: Gerçek terörist İsrail’dir!

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e "Aksa" uyarısı
Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e "Aksa" uyarısı

Dünya

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e "Aksa" uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23