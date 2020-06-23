Hamas heyeti Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la İsrail'in "ilhak" planını görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'la Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye liderliğindeki heyetin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin meselesindeki siyasi gelişmeler ve İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı ele alındı.

Görüşmede İsrail'in "ilhak" planını reddettiklerini bir kez daha vurgulayan Hamas heyeti, başkenti Kudüs olan, kara, deniz ve havada egemen bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistinlilerin mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Doha'daki görüşmede ayrıca tarafların Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere ilişkileri sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.