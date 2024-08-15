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Gündem Hamas ateşkes kararını verdi! Dünya bu anı bekliyordu
Gündem

Hamas ateşkes kararını verdi! Dünya bu anı bekliyordu

Yeniakit Publisher
2024-08-15 08:42:00 -
Hamas ateşkes kararını verdi! Dünya bu anı bekliyordu

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, Perşembe günü Doha'da başlaması planlanan Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması amaçlı görüşmelere katılmayacaklarını belirtti.

Filistinli silahlı grubun halihazırda üzerinde anlaşılan teklifin uygulanması için bir yol haritası talep ettiğini söyleyen yetkili, "İsrail'in sırf savaşı sürdürebilmek için düzenlemiş olmak adına düzenlediği müzakerelere katılmayacağız” dedi.

Yol haritasının, ABD Başkanı Joe Biden’ın Mayıs sonunda önerdiği anlaşma maddelerine dayanması gerektiğini kaydetti ve İsrail'i "yeni koşullar" eklemekle suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu iddiayı reddiyor ve değişiklik talep edenin Hamas olduğunu savunuyor.

Görüşmelerin Hamas olmadan da gerçekleşmesi bekleniyor, zira arabulucu ülkeler - ABD, Mısır ve Katar - kalan sorunları çözecek bir plan oluşturmak için bir araya gelebileceklerini söylüyor.

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