Hamas: Arabulucular hayal satıyor!

HAMAS, Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin sona ermesinin ardından ABD, Katar ve Mısır tarafından yapılan iyimser açıklamalara tepki gösterdi. HAMAS, hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve arabulucuların 'hayal sattığını' söyledi.

15 Ağustos Perşembe günü başlayan ve 16 Ağustos'ta sona eren Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonunda arabulucu ülkelerin “iyimser” açıklamaları ile ABD Başkanı Joe Biden’in yaptığı “anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız” açıklamasına HAMAS sert tepki gösterdi.

HAMAS’ın üst düzey bir yetkilisinin BBC’ye yaptığı açıklamada, müzakereler sonunda ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiği yönündeki görüşleri “yanılsama” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Müzakerelere ilişkin konuşan yetkili, arabulucuların “hayal sattığını” vurgulayarak, “Arabuluculardan aldığımız bilgiler hayal kırıklığına neden oldu. Hiçbir ilerleme kaydedilmedi” dedi.

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