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Hamaney'den siber savunma çağrısı!

İran lideri Hamaney, siber güvenlikten sorumlu yetkilileri uyardı. Hamaney, “Düşmanın karmaşık yöntemleri karşısında sivil güvenlik önlemlerimiz... bilimsel, isabetli ve güncel önlemler ile sızmalar ile mücadele etmelidir” dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
Hamaney'den siber savunma çağrısı!

İran lideri Ali Hamaney, siber güvenlikten sorumlu devlet görevlilerine hitaben dün yaptığı konuşmada, düşman “sızmalarıyla” mücadele çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Bulundukları bölgelerde siber savunmanın da dahil olduğu bütün güvenlik hususlarından mesul yetkililere hitaben Hamaney, “Düşmanın karmaşık yöntemleri karşısında sivil güvenlik önlemlerimiz... bilimsel, isabetli ve güncel önlemler ile sızmalar ile mücadele etmelidir” dedi.

Haberde, Hamaney'in sızma ile tam olarak neyi kast ettiğine dair detay verilmedi.

İranlı yetkililer, eğlence, sosyal medya ve internet üzerinden yayılan Batı kültürünün etkilerine karşı uzun zamandır uyarılar yapıyor.

İran bu etkileri İslami ve devrimsel değerlere bir tehdit olarak algılıyor.

10 yıl önce çalışmalar sekteye uğramıştı

Yaklaşık 10 yıl önce İran’ın nükleer programı, ABD ve İsrail istihbarat birimleri tarafından geliştirilen Stuxnet isimli virüs ile hedef alınmış ve bir uranyum zenginleştirme tesisindeki çalışmalar sekteye uğramıştı.

İran Sivil Savunma Ajansının başındaki isim olan Gulamrıza Celali, dün yaptığı açıklamada İran’ın yakın zaman önce Stuxnet’in yeni bir versiyonunu etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

İran’da kutlanan sivil savunma günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen basın konferasında yarı resmi haber ajansı ISNA’ya konuşan Celali şu ifadeleri kullandı, "Yakın zaman önce, birçok parçadan müteşekkil, yeni nesil bir Stuxnet’in sistemlerimize girmeye çalıştığını keşfettik.”

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
  1. İran
  2. Hamaney

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