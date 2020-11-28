  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hamaney'den dünyanın konuştuğu suikasta ilişkin çağrı
Dünya

Hamaney'den dünyanın konuştuğu suikasta ilişkin çağrı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastını gerçekleştirenlerin yakalanmasını ve Mahabadi’nin bilimsel çalışmalarının devam ettirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:26:00 -
Hamaney'den dünyanın konuştuğu suikasta ilişkin çağrı

İran’da dün nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Mahabadi’nin ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı.

İranlı bilim adamı Mahabadi’nin zalim paralı katiller tarafından öldürüldüğünü belirten Hamaney, "Bu değerli ismin bilimsel çalışmaları ve göstermiş olduğu mücadelelere şahidiz ve Allah yolunda şehit olmak ile ödüllendirildi" ifadelerini kullandı.

Hamaney mesajında iki konunun önemli olduğuna işaret ederek, "Mahabadi suikastını gerçekleştirenlerin yakalanması ve onun bilimsel çalışmalarının devam ettirilmesi gerekiyor. Her iki konu da ciddiyetle takip edilmeli" dedi.

Öte yandan İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, dün Tahran’a bağlı Abserd şehrinde yerel saatle 14.30’da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mahabadi suikastının İsrail rejimi tarafından gerçekleştirildiğini savunarak uygun bir zamanda İran’ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Rus basını duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar
Gündem

Rus basını duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar

Rus basını, Dağlık Karabağ'da ortaya koyduğu başarı nedeniyle Kazakistan'ın Çin İHA'larından vazgeçip Bayraktar TB2 satın almayı planladığın..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay