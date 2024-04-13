Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun
İsrail- İran arasındaki gerilim artıyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada İsrail'e lanet okudu.
Orta Doğu'da gerilim günden güne artıyor. İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı tepki vermesi bekleniyor.
HAMANEY'DEN İSRAİL'E LANET
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada, "Allah'ın laneti, gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun." diyerek İsrail'e beddua okudu.