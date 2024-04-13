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Gündem Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun
Gündem

Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun

Yeniakit Publisher
2024-04-13 07:11:00 -

İsrail- İran arasındaki gerilim artıyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada İsrail'e lanet okudu.

Orta Doğu'da gerilim günden güne artıyor. İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı tepki vermesi bekleniyor.

 

HAMANEY'DEN İSRAİL'E LANET

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada, "Allah'ın laneti, gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun." diyerek İsrail'e beddua okudu.

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Yorumlar

Mehmedim

İran çok muğlak- gevşek-  yönetimiyle "Güven" i hak etmiyor. Onlara hem güvenilmez hem de yolculuk edilmez. Ali Hamaney boş yere goy-goy yapar, atar tutar, tehdit eder hepsi bu. Bu İran İslam dünyası içine dahil olmasa her şey farklı ol-abilirdi. Katil Esat'ın baş hamisinden başka ne beklenir?Mezhepçilik girdabında boğulurlar, İnşallah..
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