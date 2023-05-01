Hamaney: 1 ABD askeri bile çok fazla

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumartesi günü başkent Tahran'da Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşit'i ağırladı.

Hamaney, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan ziyaret sırasında Irak liderine Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir bir dost olmadığını ve Irak topraklarında Amerikan birlikleri barındırmaması gerektiğini söyledi.

İran devlet medyasının aktardığına göre Hamaney "Amerikalılar Irak'ın dostu değil. Amerikalılar kimseyle dost değil ve hatta Avrupalı dostlarına bile sadık değil" dedi ve "Irak'ta bir Amerikalı'nın varlığı bile çok fazla" ifadelerini kullandı.

Irak ile ABD ilişkilerine atıfta bulunmayan Raşit "Irak'ın ana çabası İran'la ilişkileri derinleştirmek ve iki ülke arasında devam eden belirli sorunların çözmek" olduğunu vurguladı.

ABD'nin 2014'te Irak topraklarını ele geçiren Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşta destek olmak üzere 2 bn 500 askerini ülkede bulunduruyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak'la güçlü bağları bulunan İran, ABD'nin komşusunda ve Körfez ülkelerinde askeri varlığının bulunmasına karşı çıkıyor ve bunu Batı'nın bölgeye askeri müdahalesi olarak tanımlıyor.