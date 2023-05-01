  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız

Altın fiyatları son dakika: Gözler kritik toplantıda, Fed'e çevrildi! Dikkat çeken altın ve dolarda işareti böyle verdiler

Balkanlar'ın en eski camilerinden! 100 yıldır ezana hasret Osmanlı camisi

Dikkat çeken Ayasofya açıklaması: Bunun tek bir işareti var

Flaş gelişmeyi duyurdular! Türkiye 2040'a kadar...

Tüm dünya yarın Türkiye'yi konuşacak! Milli kanatlar gövde gösterisi yapacak

Bakan Nebati böyle uyardı: Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa...

Hükümet düğmeye bastı! İşte düşünülen yeni kira modeli

Türkiye'de seçimlere iki hafta kala son anket sonuçları duyuruldu! İşte parti ve adaylarda son durum

Bakan Akar isim vermeden eleştirdi: Koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler
Dünya Hamaney: 1 ABD askeri bile çok fazla
Dünya

Hamaney: 1 ABD askeri bile çok fazla

Yeniakit Publisher
2023-05-01 09:31:00 -
Hamaney: 1 ABD askeri bile çok fazla

Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşit ile görüşen İran Dini Lideri Hamaney, "Irak'ta 1 ABD askeri bile çok fazla" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumartesi günü başkent Tahran'da Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşit'i ağırladı.

Hamaney, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan ziyaret sırasında Irak liderine Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir bir dost olmadığını ve Irak topraklarında Amerikan birlikleri barındırmaması gerektiğini söyledi.

İran devlet medyasının aktardığına göre Hamaney "Amerikalılar Irak'ın dostu değil. Amerikalılar kimseyle dost değil ve hatta Avrupalı dostlarına bile sadık değil" dedi ve "Irak'ta bir Amerikalı'nın varlığı bile çok fazla" ifadelerini kullandı.

Irak ile ABD ilişkilerine atıfta bulunmayan Raşit "Irak'ın ana çabası İran'la ilişkileri derinleştirmek ve iki ülke arasında devam eden belirli sorunların çözmek" olduğunu vurguladı.

ABD'nin 2014'te Irak topraklarını ele geçiren Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşta destek olmak üzere 2 bn 500 askerini ülkede bulunduruyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak'la güçlü bağları bulunan İran, ABD'nin komşusunda ve Körfez ülkelerinde askeri varlığının bulunmasına karşı çıkıyor ve bunu Batı'nın bölgeye askeri müdahalesi olarak tanımlıyor.

Hamaney'den dikkat çeken 'başörtüsü' yorumu
Hamaney'den dikkat çeken 'başörtüsü' yorumu

Dünya

Hamaney'den dikkat çeken 'başörtüsü' yorumu

İran'dan Türkiye depremiyle ilgili skandal açıklama! Hamaney 'Bu kadar da düşmanlık olmaz' dedirtti
İran'dan Türkiye depremiyle ilgili skandal açıklama! Hamaney 'Bu kadar da düşmanlık olmaz' dedirtti

Dünya

İran'dan Türkiye depremiyle ilgili skandal açıklama! Hamaney 'Bu kadar da düşmanlık olmaz' dedirtti

İran lideri Hamaney başörtüsü konusunda son sözü söyledi
İran lideri Hamaney başörtüsü konusunda son sözü söyledi

Dünya

İran lideri Hamaney başörtüsü konusunda son sözü söyledi

İran lideri Hamaney, referandum önerilerine karşı çıktı
İran lideri Hamaney, referandum önerilerine karşı çıktı

Dünya

İran lideri Hamaney, referandum önerilerine karşı çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23